PTT Pence Đến Nhật Mở Đối Thoại Tự Do Mậu Dịch Song Phương

TOKYO - Chuyến đi châu Á của PTT Hoa Kỳ đã khởi động đối thoại về mở rộng trao đổi kinh tế có thể đưa tới tự do mậu dịch song phương - PTT Mike Pence đã tiếp xúc các viên chức cao cấp Tokyo và tuyên bố hàm ý như trên.2 bên xác nhận muốn thấy kết quả cụ thể trong tương lai gần về tăng tiến trong giao thương.Đàm phán kinh tế diễn ra khi PTT Pence hội đàm với Phó Thủ Tướng Taro Aso tại Tokyo, chặng thứ nhì trong chuyến đi châu Á 10 ngày của ông.Mục tiêu của sáng kiến tự do mậu dịch châu Á Thái Bình Dương của chính quyền Obama (đuợc biết với tên tắt TPP) đã bị chính quyền Trump từ bỏ, với giải thích “công nhân trong nước mất việc làm”.PTT Pence xác nhận “TPP là chuyện đã qua”, nhưng thương luợng tự do mậu dịch vẫn là nhu cầu trong các trao đổi giữa Hoa Kỳ và Nhật.Trong năm qua, Nhật đạt thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ trị giá 69 tỉ MK.Phó Thủ Tuớng Aso phỏng đoán: đối thoại tự do mậu dịch song phương có thể bắt đâu trước cuối năm 2017 – ông nói sẽ tiếp tục trao đổi với PTT Pence để đào sâu các trao đổi kinh tế cùng có lợi.