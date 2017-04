Chùa Liên Hoa Cầu Siêu Cho Người Vô Gia Cư Nguyễn Tuấn

Trong lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Tuấn tại Chùa Liên Hoa, Garden Grove.

Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725 do Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã tổ chức lễ cầu siêu cho ông Nguyễn Tuấn, một người vô gia cư, không người thân thuộc, buổi lễ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 Tháng Tư, năm 2017 tại chánh điện chùa Liên Hoa dưới sự chứng minh chủ lễ của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, cùng Hòa Thượng Thích Tâm Ngoạn, Đại Đức Thích Phong Nguyên cùng qúy Thầy, qúy Sư cô trú xứ Chùa Liên Hoa, ngoài ra còn có qúy vị nhân sĩ, qúy đồng hương Phật tử tham dự.Mở đầu buổi lễ, HT. Viện Chủ cho biết:“Hôm nay là duyên lành để chúng ta cung thỉnh Đức Phật A Di Đà đến để đưa hương linh anh Nguyễn Tuấn về thế giới cực lạc, không còn khổ đau. Tôi quen với anh Nguyễn Tuấn từ thời vô thủy. Theo đạo Phật, có thể nói rằng xưa tôi với anh ở chung một hộ. Sau năm 1975, tôi cũng là người homeless ở một thành phố gần Tokyo, Nhật. Sống cuộc đời không nhà, chính vì vậy mà tôi thông cảm với tâm trạng người vô gia cư, trong niềm xúc động nghẹn ngào, trong giây phút im lặng, HT. tiếp,thời gian Tháng Tư năm đó, đàn chim Việt túa ra biển, người chết rất nhiều. Tôi suốt ngày theo dõi tin tức người Việt bỏ nước ra đi trên đài NHK của Nhật. Anh Tuấn khi ấy 13 tuổi, cùng gia đình vượt biển. Cha mẹ anh không được may mắn sống sót như anh. Anh có phước lớn và được vớt sang sống tại Mỹ. Anh có thể xin trợ cấp của chính phủ, nhưng anh chấp nhận cuộc đời homeless.”Hòa thượng tiếp: “Quý vị được phước đó. Đức Phật nói muốn biết kiếp trước mình ra sao, hãy nhìn lại những gì mình làm trong quá khứ. Muốn biết tương lai, hãy nhìn những gì đang diễn ra trong đời. Hãy luôn giúp người, làm việc tốt...”Tiếp theo Hòa Thượng Thích Tâm Ngoạn trong lời phát biểu đã nói: “Anh Nguyễn Tuấn là một người tị nạn cộng sản. Tánh anh hiền, không hại ai, sống khôn thác thiêng. Người có tin tưởng về tâm linh sẽ có thể đầu thai kiếp khác. Tâm hiền thì sẽ được tiến hóa. Anh là một Phật tử, không phải là người bụi đời, giang hồ, không gian hùng, gian xảo. Ai ơi ăn ở hiền lành; kiếp này chưa được, để dành kiếp sau. Cái chết, với anh Tuấn, không phải là hết.”Nghi thức lễ cầu siêu bắt đầu, mọi người tham dự cùng nhất tâm cầu nguyện cho hương linh anh sớm được siêu thoát.Được biết, Ông Nguyễn Tuấn bị tai nạn qua đời lúc 9 giờ 43 phút, ngày 4 Tháng Mười năm 2014, trong lúc ông đang ngồi uống cà phê tại tiệm Jolly Donuts, theo phúc trình của cảnh sát. Ông tử nạn vì bị một chiếc SUV đâm sầm vào tiệm, ủi sập cửa kính, rồi đâm thẳng vào sâu bên trong, hất tung người ông qua bức tường bị xe ủi sập. Sauk hi tai nạn xãy ra vì không có thân nhân thừa nhận, nên tro cốt được giữ ở Los Angeles từ ngày ấy cho đến khi được Thầy Phong Nguyên hoàn tất thủ tục xin đem về chùa Liên Hoa hôm 27 Tháng Ba.Những người tham dự lễ cầu siêu sau đó cũng đã đến thắp nhang trên bàn thờ ông dưới chánh điện có bức di ảnh của ông Nguyễn Tuấn, chụp tại tiệm Jolly Donuts, Canoga Park, nơi ông qua đời năm 2014.