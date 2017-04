Hà Nội: VC Cướp Đất, Dân Bắt 32 Công An, Chủ Tịch Thành phố Hà Nội Sẽ Tới Thương Thuyết; GS Tương Lai Cảnh Báo VC Sẽ Lươn Lẹo

HANOI (VB)-- Một trung đoàn công an cơ động đã tới bao vây, cưỡng chế đất để sẽ giao cho công ty Viettel... Người dân huyện Mỹ Đức ở Hà Nội đã chống lại, bắt giam hơn 30 công an... Tình hình còn căng thẳng, trong khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa rằng vào ngày Thứ Ba sẽ tới tiếp xúc với cư dân Mỹ Đức để thương thuyết, nhận về các công an bị người dân bắt giam.Tuy nhiên, tình hình này cho thấy một suy đoán rằng trong thực tế, chính đơn vị công an cơ động đã không muốn đàn áp người dân, vì công an đã được người dân thuyết phục rằng chính phủ đang cướp đất người dân để đền với giá rẻ mạt rồi sẽ bán cho tư bản đỏ với giá cao ngất trời, cho nên một trung đội công an đã để cho người dân bắt một cách dễ dàng...Bao nhiêu công an bị người dân Mỹ Đức bắt giam?Bản tin BBC ghi rằng hôm 16/4, qua điện thoại, người trực ban của Công an huyện Mỹ Đức đề nghị không nêu danh tính, nói với BBC: "Có xảy ra việc người dân bắt giữ tổng cộng 32 người gồm cảnh sát cơ động và một số người thuộc ban ngành khác từ hôm qua."Trong khi đó, bản tin RFA ghi lại diễn tiến vụ tranh chấp dẫn đến bạo động tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.RFA ghi rằng tranh chấp bắt đầu từ cuối năm 2016 khi chính quyền quyết định giải tỏa một khu đất của dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, để bàn giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel.Ngày 21/11/2016: Đại diện nông dân Đồng Tâm mang văn bản lên gặp ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, khiếu nại việc chính quyền lấy đất của dân.Đầu tháng 4/2017: Một cụ ông trong làng, tên Kình 80 tuổi, bị chính quyền bắt giữ sau khi cụ ông giải thích với người dân về một số tranh chấp đất đai trong làng.Ngày 15/4/2017: Bạo động nổ ra khi chính quyền đưa lực lượng gồm công an, cảnh sát cơ động đến cưỡng chế đất của người dân để giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel. Người dân kiên quyết phản đối tịch thu đất, 9 nông dân bị phía công an bắt giữ.Bạo động bùng phát, người dân dùng gạch đá chống trả lại lực lượng cưỡng chế, bắt giữ hơn 30 người thi hành công vụ.Ngày 16/4/2017:Công an, cảnh sát cơ động được tăng cường đến Đồng Tâm, yêu cầu người dân thả các chiến sĩ công an và cảnh sát cơ động.Phía công an thả những người dân bị bắt giữ một ngày trước đó.Người dân Đồng Tâm lập kênh phát thanh riêng, tố cáo chính quyền tìm mọi cách để lấy đất của dân; đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, tranh đấu trong ôn hòa, đúng pháp luật.Ngày 17/4/2017: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói chuyện qua điện thoại với người dân Đồng Tâm, đề nghị dân chúng hợp tác tránh làm phức tạp tình hình, và cam kết sẽ xử lý công bằng cho dù là cán bộ hay dân....Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết có thể ông sẽ đến Đồng Tâm vào ngày Thứ Ba 18/4/2017 để trực tiếp giải quyết sự việc.Bản tin VOA đã nói rằng nhóm ba luật sư Trần Vũ Hải, Lê Văn Luân, Nguyễn Hà Luân đã đến xã vào sáng 17/4. Theo mô tả của ba luật sư, bên trong xã “không có gì xáo trộn” và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra “bình thường”.Tuy nhiên, khi trao đổi ý kiến với người dân về vấn đề đất đai, các luật sư cảm nhận được “sức nóng trực tiếp của bà con”.Ba ông đã kết nối điện thoại để đại diện người dân nói chuyện với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong khoảng một tiếng.Về những điểm chính trong ý kiến của chủ tịch thành phố Hà Nội, luật sư Hải cho VOA biết:“Thông điệp của thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị bà con tìm mọi cách trả tự do cho các chiến sĩ cơ động. Hai là họ cũng hứa giải quyết việc này một cách triệt để. Những cán bộ nào sai sẽ bị xử lý và những vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết. Ông Chung sẽ đứng ra quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền của ông. Tuy nhiên, công việc này còn đòi hỏi thời gian. Đối với việc của công an, bắt giữ có lệnh hay không thì ông sẽ đề nghị thanh tra của công an vào cuộc xem xét. Về Viettel, liên quan đến anh bộ đội tham gia làm việc với người dân, họ cũng đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, ông Chung ông nói thế. Ngoài ra, ông nói rằng nếu người dân có làm sai gì thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi rất muốn sự hợp tác, xem xét giảm nhẹ tối đa. Và ông nói cái điều đó trong cuộc điện thoại với tất cả mọi người, mọi người đều nghe rõ”.Bản tin VOA cũng ghi lời Luật sư Trần Vũ Hải, vào đêm Thứ Hai 17/4/2017, ông Hải đã nhận được điện thoại từ Chủ tịch huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Hoạt, thông báo rằng người dân Đồng Tâm đã để "15 cán bộ, chiến sỹ về với gia đình".Một bản tin khác của VOA ghi lời Giáo sư Tương Lai -- cựu Viên trưởng Viện Xã hội học và từng là thành viên của nhóm tư vấn cho thủ tướng Võ Văn Kiệt -- nhắc rằng đã từng xảy ra những màn chính phủ cướp đất và người dân chông cự: Ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, năm 1996 đã diễn ra sự kiện này. Dân người ta còn bắt công an nhốt vào chuồng trâu. Đương nhiên không nhốt nhiều, hồi ấy chỉ nhốt độ 3-4 người thôi....Giáo sư Tương Lai nói, đất đai là một sản phẩm có giá trị cao. Ăn cướp đất vừa dễ, vừa nhanh chóng để làm giàu. Thậm chí bằng những thủ đoạn giải tỏa và đền bù. Nhân danh sở hữu toàn dân, người ta chiếm một mảnh đất, rồi các nhóm lợi ích xông vào đầu tư để rồi nhân danh làm các công trình phúc lợi nói chung đó mà chia chác. Tham nhũng đất đai bao giờ cũng dễ ăn hơn các tham nhũng khác nên nó tràn lan khắp cả nước, từ trên xuống dưới....GS Tương Lai cũng cảnh báo là CSVN sẽ còn nhiều lươn lẹo, mưu mẹo trong chuyện này. Ông dự đoán rằng:“Có thể là họ dùng cách chia bó đũa ra để bẻ gãy từng chiếc một. Như là rồi đây, nếu theo dõi trên đài, sẽ thấy Thông Tấn Xã và một số cơ quan tuyên truyền sẽ đưa tin là người dân, do thiếu hiểu biết, nên bị những lực lượng xấu lợi dụng và đã khởi tố. Đi liền với chuyện đó là đưa tin ông Chủ tịch thành phố đối thoại với dân qua điện thoại của một ông luật sư. Rõ ràng diễn biến đang còn có nhiều cái nói lên rằng đã đến lúc mà bạo lực không thể giải quyết được đâu.”