Thiên Tai 2016 Ở VN: 1.76 Tỷ Đô

Thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng vì thiên tai trong năm 2016...Bản tin RFA ghi rằng trong năm 2016 đã có 264 người chết, mất tích và thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng vì thiên tai. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai cho biết như vừa nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Hà Nội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào ngày 17/4/2017.Bản tin cũng ghi thó6ng kê rằng thiên tai cũng khiến xâm ngập mặn xảy ra sớm hơn ở đồng bằng sông Cửu Long và mực độ nặng hơn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân khắp 18 tỉnh Trung, Tây Nguyên, và Nam Bộ, là nguyên nhân khiến ngành nông nghiệp tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm.Thời tiết thay đổi bất thường cũng làm một số nơi xảy ra hiện tượng rét đậm rét hại, băng giá mưa tuyết tại một số nơi thường rất hiếm xảy ra trước đó chẳng hạn như tại Ba Vì, Tam Đảo, Mộc Châu, Kỳ Sơn,… Trong khi đó mùa hè lại xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, tại một số nơi lên đến 42 độ C.Cả năm qua trong nước có tổng cộng 10 cơn bão và 7 áp thấp nhiệt đới đổ vào biển Đông gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, làm sạt lở nhiều km bờ sông, biển. Đặc biệt ở miền Bắc, cơn bão số 1 và 3 gây tình trạng ngập úng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trong hơn 1 tháng cuối năm ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra liên tiếp 5 đợt lũ với cường độ khốc liệt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.Trong khi đó, báo Người Lao Động kê chi tiết:"Qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiên tai trong năm 2016 đã làm 264 người chết và mất tích; 5.431 nhà bị đổ, sập, trôi, 364.997 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 828.661 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp; 115 km đê, kè, 938 km kênh mương, 122 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.... tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỉ đồng."Con số thiệt hại như thế là tương đương 1,76 tỷ USD.Bản tin NLĐ cũng liệt kê một số đợt thiên tai điển hình như từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2016, hiện tượng El Nino mạnh, kéo dài nhất trong lịch sử, nền nhiệt độ tăng cao, lượng mưa và dòng chảy thiếu hụt. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long mực nước thấp nhất trong vòng 90 năm qua nên xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm gần 2 tháng; phạm vi xâm nhập mặn vào đất liền sâu nhất lên đến hơn 90 km. Hạn hán, xâm nhập mặn đã xảy ra gay gắt, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại 18 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đây là nguyên nhân chính làm ngành nông nghiệp bị tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm.Trong khi đó, VTV dự báo cho thin tai năm 2017:“Dự báo trong năm 2017, thiên tai sẽ không khốc liệt như năm 2016, nhưng tiếp tục có diễn biến bất thường, nhiều khả năng El Nino sẽ quay trở lại vào cuối năm 2017 với xác suất là hơn 50%. Hoạt động của bão trên biển Đông cũng sẽ nhiều hơn so với trung bình. Dự báo sẽ có khoảng 13 - 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm nay so với mức trung bình là 12 cơn bão mỗi năm.”