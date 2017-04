CS Biến VN Thành Bãi Rác

Tin RFA từ Mỹ, “Việt Nam tìm cách nâng cao ý thức du khách Việt khi đi tham quan nước ngoài bằng những biện pháp đang được xem xét, trong đó không loại trừ khả năng người phạm tội ăn cắp hay chửi bậy có thể bị cấm xuất cảnh.”Tin báo chí trong nước, “Theo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng khách Trung Quốc vào Quảng Ninh tăng cao từ sau Tết Nguyên đán, khoảng 5.000 người/ngày.”CSVN là chế độ thống trị đất nước và nhân dân VN nhưng lệ thuộc sâu nặng kinh tế, chánh trị, văn hoá của TC. Nên không những Đảng Nhà Nước và nhân dân TC mà Đảng Nhà Nước CSVN đã, đang biến VNCS thành bãi rác độc hại về văn hoá lẫn môi sinh.Một, về phía TC, du khách TC có cái tật khạt nhổ bất cứ lúc nào, tè nước tiểu ở góc đường, ăn mặc bừa bãi vào nơi thờ phượng, hành động nghênh ngang coi đất nước VN là chư hầu của TC, coi dân tộc Việt là “ô nàm nán” (người an nam xấu) như thời Tướng Tàu Mã Viện đô hộ VN. Họ qua VN nói xí xô xí xào, ăn uống húp nghe rồn rột, ợ nghe òn ọt, liệng xương dưới bàn, phành bụng mỡ ra quạt “thoải mái” theo thói quen biến thành bản chất thứ hai của đa số người Tàu khi xưa. Bây giờ TC đã “tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” thành Trung Quốc cộng sản hay Trung Cộng, dân số lên một ngàn ba trăm triệu người hay 1 tỷ 300 triệu được làm kinh tế toàn cầu. Nên theo luật cơ học, những thói xấu do Tổ Tiên người Tàu xấu xí truyền tử lưu tôn nhân lên về số người và sự bành trướng địa lý, làm khổ, làm dơ, làm hại không ít những quốc gia dân tộc mở cửa cho đầu tư và người của TC vào. Biến du khách TC thành những người Hoa thêm xấu xí đến đỗi có lần một phó Thủ Tướng TC phải kêu trời, kêu gọi sửa chữa. Tây Âu, Bắc Mỹ e ngại du khách TC, lo ngại nạn “hoàng hoạ” tái diễn.Về địa lý chánh trị TC biến những cơ sở, khu vực họ đầu tư sản xuất kinh doanh ở VN thành nhượng địa của Thiên Triều, thành phố, xóm làng của TC ngay trong lòng quốc gia dân tộc VN. Họ tự tiện đưa công nhân TQ, vật dụng nhỏ nhặt như cái bàn cầu tiêu cũng made in China qua, rào rấp bên ngoài, không cho người Việt vào. Đảng Nhà Nước CSVN không biết hiện thời có bao nhiêu người TQ đang ở trong nước VNCS.Còn về môi sinh người TQ biến VN thành bãi rác kỹ nghệ, tàn phá môi sinh VN. Khi sản xuất, họ thải khí thải, nước thải, cặn bã độc hại người dân Việt hết chịu nổi. Dân chúng VN phải biểu tình cả năm, hàng chục ngàn người. Tiêu biểu như vụ Formosa ở bốn tỉnh Miền Trung, cá chết trắng bờ, biển chết, ngư dân đói khổ.Còn ở Miền Nam Đảng Nhà Nước CS trung ương và địa phương tỉnh Hậu Giang và Thành phố Cần thơ nhận tiền hối lộ của người Tàu lập Nhà máy Lee & Man làm giấy, mỗi năm xả xuống sông Hậu giang 28.000 tấn soude ăn da. Coi như giết dòng sông Hậu và độc chất lan toả khắp hệ thống kinh rạch và sông ngòi Miền Tây. Cá nước ngọt, đen trắng dưới sông, trong đồng đều lâm nguy. Cá vùng nước lợ và cận duyên cũng chết tiêu luôn. Dân Miền Tây ở nông thôn múc nước sông, lên lóng phèn uống. Nước sông có chất soude ăn da thì miệng lưỡi, bao tử, ruột gan con người nào chịu nổi.Trên vùng Cao Nguyên, tỉnh Bình Phước, Công ty Đài Loan vứt hàng trăm xác heo chết ra sông Sài Gòn.. Xác heo đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu đầy. Dân chúng trong vùng cho biết đầu tháng 7, họ phát hiện rất nhiều cá, cỡ từ 2 ngón tay đến 3 ký, chết nổi dày đặc ở gần khu vực trang trại heo. Trong đó nhiều nhất là cá trắng, mè, rô phi, trê.Hai, về phía CSVN, CS sau khi cưỡng chiếm được Miền Bắc, Miền Nam, họ đều cào bằng văn hóa của người Việt Quốc gia, thay vào đó lối sống của người CS nặng tính đấu tranh giai cấp và ảnh hưởng của đồng chí TC. Người Bắc, Trung, Nam gì trong thời CSVN đều bị lây nhiễm tật xấu này, giọng the thé khó nghe, nói rất nhanh như cướp lời người khác. Chữ dùng của người CS nhiều chữ giống chữ Tàu như “hồ hởi, phấn khởi, nhứt trí, đồng tình, bức xúc” và nhiều chữ giống nhưng nghĩa hoàn toàn khác như “vô tư CS có nghĩa là không cần suy nghĩ, “vô tư vượt đèn đỏ” trong khi nghĩa truyền thống của người Việt Quốc gia vô tư là “ở giữa không nghiêng về phía nào.” Còn thái độ tác phong cộng sản thích bon chen, tỏ ra hơn người ngay trong vụ xếp hàng.Về ăn uống, một phạm trù của văn hoá Việt, thì phải kêu trời ngó xuống mà coi thời CS. Trong nước VN thời CS hàng gian, hàng giả, hàng hư, thúi, độc của TC tràn ngập khắp chợ, cùng quê. Thức ăn là nguyên nhân của 30% bịnh ung thư. Chất độc hại đến sức khỏe con người chiếm từ 30 đến 60%, theo mẫu đi lấy “đột xuất” ở các chợ về kiểm nghiệm. 25% rau quả của Trung Cộng bán tràn ngập ở VN, chứa hoá chất bảo quản vượt mức cho phép. Cục Thú Y báo cáo chỉ có thể kiểm soát được khoảng dưới 50% số thịt phân phối trên thị trường. Thịt heo gạo, thịt bị nhiễm trùng bịnh than, bịnh tụ huyết, thịt bị lở miệng sứt móng bán đầy chợ. Chính người tiêu thụ, dân chúng giới tiêu thụ là lãnh đủ.Đảng Nhà Nước thả ga cho dân nhậu nhẹt. Tin quốc tế cho biết người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng ba tỷ lít bia mỗi năm, đứng thứ ba châu Á và thứ nhất Đông Nam Á, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc dân số đông hơn VN. Trong 10 năm qua, tỷ lệ người uống bia ở Việt Nam tăng 200%. Tết rồi thủ đô của CHXHCN VN nhậu bia rượu ước độ 200 triệu lít, chưa nói rượu. Saigon khoảng 40 triệu lít bia và 45 triệu lít nước giải khát/tháng Tết, tăng 30 – 50% so với tháng thường. Ô. Phuong Nam Nguyen viên chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở VN cho biết một phần tư nam giới đang tiêu thụ bia ở mức "gây nguy hiểm", tức là trên 6 ly một lần, theo nghiên cứu của WHO. Theo một nghiên cứu của chính phủ VNCS, 60% các vụ bạo hành gia đình ở Việt Nam có liên quan đến bia rượu. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ bia rượu quá mức còn dẫn tới sự gia tăng của các loại bệnh nguy hiểm như ung thư, xơ gan, tiểu đường, cao áp huyết và các bịnh về tim mạch nữa.Hàng quán thì một số ỷ đắc sanh tật “bún mắng cháo chửi”.Về môi sinh, xây cất bừa bãi đường sá thành phố lớn, như Saigon, Hà Nội mưa lớn một chút là thành sông. Còn ngoài biển, trên sông, đất địa của VN thì Đảng Nhà Nước CSVN và CS Trung Quốc đã biến VN thành bãi rác độc.Ba và sau cùng, đến đây có người thích tiếu lâm nói người dân Việt phải “noi gương Tổng Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN cứ ngậm miệng ăn tiền. Chớ đừng đòi đất, đòi biển Anh Ba Tàu khổng lồ đã xâm chiếm và đòi thoát Trung, là chọc giận Anh Ba Tàu, Ảnh nổi khùng lên, Ảnh phun nước miếng qua VN, thì VN sẽ bị ngập lụt, chỉ còn có cách lên núi mà ở thôi.Đã quá đủ hành động của hai chế độ CSTQ và CSVN biến giang sơn gấm vóc của quốc gia dân tộc VN thành bãi rác chứa thói hư tật xấu, chất thải độc hại của họ./.(VA)