Chôm Chôm Khan Hàng, Giá Cao Kỷ Lục Trong 10 Năm Qua

Chôm chôm đầu mùa khan hàng nên giá tăng cao vọt.

Tại các chợ vùng Sài Gòn mặt hàng chôm chôm hiện ít hẳn đi, giá lại tăng khá cao. Chôm chôm đường và chôm chôm giống Thái Lan hiện có giá đến 70,000-120,000 đồng/kg (so với giá 30,000 50,000 đ/kg cùng kỳ năm ngoái) mà hàng vẫn không đủ bán, theo VNExpress.Chị Hoa, tiểu thương chợ Hòa Bình (quận 5) cho biết, mặc dù chuyên buôn bán chôm chôm nhưng hơn tháng nay chị không nhập hàng về vì giá tăng quá cao. Mặt khác lượng hàng cũng không dồi dào.VNExpress dẫn lời chị Hạnh tiểu thương chợ Bà Chiểu (Q. Bình Thạnh), cũng cho biết giá chôm chôm tăng mạnh, như chôm chôm nhãn hiện bán ra với giá 85,000 đồng/kg, chôm chôm đường dao động trên dưới 110,000 đồng. "Tôi mua tại vườn nên mới có giá sát như vậy, chứ đầu mùa chôm chôm khá khan hiếm, thêm vào đó nhiều thương lái thu gom xuất khẩu nên giá càng được đẩy lên cao", chị Hạnh nói.Về phía nhà vườn, cô Loan, một chủ vườn ở Vĩnh Long trồng chủ yếu giống chôm chôm Java, cho biết hiện vườn nhà cô đã hết hàng vì trái chín tới đâu thương lái gom tới đó. Nếu vào nghịch vụ - như tầm tháng 10 năm ngoái, chôm chôm Java tại vườn đã có giá cao ngất ngưởng là 25,000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 45.000-50.000 đồng một kg, cô Loan cho hay.Nhìn chung, tại chính Vĩnh Long, giá chôm chôm đã tăng 10,000-15,000 đồng/kg so với 2 tháng trước và đây phải nói là mức giá cao kỷ lục trong 10 năm qua.Riêng về chôm chôm Java, VNExpress ghi nhận hiện giá đóng thùng xuất khẩu tại các tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long... có giá 55,000-60,000 đồng/kg, tăng khoảng 20,000 đồng so cùng kỳ năm trước. Còn chôm chôm đường và chôm chôm Thái cũng đang có giá khá cao, như ngay tại vườn có lúc lên đến 90,000-105,000 đồng/kg.Theo các nhà vườn, sở dĩ chôm chôm tăng cao kỷ lục là do đầu vụ, nguồn cung giảm thấp so với nhu cầu. Thêm vào đó, từ năm 2016 đến nay, năng suất và sản lượng chôm chôm tại nhiều địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long cũng bị giảm do tình trạng diễn biến phức tạp về hạn hán, nước mặn xâm nhập, sâu bệnh...VNExpress dẫn báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Vĩnh Long, cho thấy vế mặt hàng chôm chôm, mặc dù Trung Quốc vẫn là thị trường có sức tiêu thụ mạnh nhưng nhiều thương lái đang phải tạm ngưng xuất khẩu do nguồn cung quá ít, gần như không đủ đóng thùng xuất đi. Được biết đến tháng 6 âm lịch thì sản lượng chôm chôm thu hoạch mới tăng nhiều trở lại.