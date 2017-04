Hàn, Việt Báo Nguy Cúm Gia Cầm

SEOUL/HANOI -- Dịch cúm gia cầm vẫn dai dẳng tại nhiều nơi ở Châu Á, trong đó có Nam Hàn và Việt Nam.Bản tin KBS cho biết chính phủ Nam Hàn đã công bố đối sách tổng hợp phòng chống cúm gia cầm.Chính phủ Nam Hàn hôm 13/4 đã công bố đối sách tổng hợp nhằm đối phó với dịch cúm gia cầm, trong bối cảnh giá trứng gà leo thang sau những thiệt hại nặng nề từ đợt dịch cúm gia cầm vừa qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân và nền kinh tế quốc gia.Đợt cúm gia cầm vừa qua đã xác lập kỷ lục về thời gian phát sinh dịch bệnh cũng như mức thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay, với hơn 25 triệu gà nuôi lấy trứng bị tiêu hủy, chiếm 30% tổng số gà loại này được nuôi tại Nam Hàn.Thêm vào đó, việc nhập khẩu trứng gà bị gián đoạn do nhu cầu trứng gà trên thị trường tăng cao trước thềm Lễ Phục sinh, khiến hiện tượng khan hiếm trứng gà xảy ra ở nhiều nơi. Giá một chục trứng gà là 2.522 won (2,2 USD), tăng hơn 40% so với một năm trước.Chính phủ Nam Hàn quyết định sẽ nâng mức cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lên mức cao nhất là mức "nghiêm trọng" ngay khi phát sinh trường hợp cúm gia cầm đầu tiên vào mùa đông. Chính phủ cũng sẽ khởi động cơ chế hợp tác chung giữa khối Nhà nước, tư nhân và quân đội để triển khai nhân lực hỗ trợ công tác chôn lấp, tiêu hủy ngay từ thời điểm mới bùng phát dịch. Chính phủ dự kiến sẽ cải thiện công tác quản lý các nông trại ở khu vực liên tục phát sinh dịch cúm gia cầm.Trong thời gian tới, các nông trại muốn được cấp phép chăn nuôi gà lấy trứng sẽ phải đảm bảo diện tích chăn nuôi là 0,075m²/con, tương đương tiêu chuẩn châu Âu, thay vì chỉ là 0,05m²/con như hiện nay. Các xe thu gom trứng gà sẽ bị cấm ra vào trang trại, nhằm ngăn ngừa triệt để quá trình lây lan vi-rút từ ngoài vào trang trại.Chính phủ Nam Hàn sẽ công bố kết luận về tính khả thi của công tác tiêm chủng vắc xin cúm gia cầm và các phương thức tiêm chủng vào tháng 6 tới đây.Trong khi đó báo Dân Việt cho biết đang xuất hiện ổ dịch cúm A/H5N1 tại Quảng Ninh, phía bắc Việt Nam.Tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tối ngày 14.4, đoàn công tác của Sở Y tế do ông Nguyễn Văn Đức (Phó giám đốc) đã có mặt tại TP. Móng Cái, kiểm tra toàn diện một ổ dịch cúm A/H5N1 mới phát hiện trên địa bàn.Trước đó vào ngày 12.4, tại 1 hộ chăn nuôi gia cầm thuộc khu 2, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, xuất hiện trong đàn gia cầm 670 con (gồm cả ngan và vịt) có 320 con chết bất thường. Nghi đàn gia cầm trên bị nhiễm một trong các chủng virus cúm, Chi cục Thú ý Quảng Ninh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, sau đó lập tức tiêu hủy đàn gia cầm.Bản tin ghi lời Ông Trần Xuân Đông, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh cho biết: Đến chiều 14.4, kết quả xét nghiệm từ Cơ quan thú y Vùng II (Hải Phòng) kết luận: Mẫu dịch lấy từ đàn gia cầm trên có nhiễm virus cúm A/H5N1. Ông Đông cho biết thêm, cúm A/H5N1 tuy không nguy hiểm như H7N9, nhưng do Móng Cái là khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn. Do vậy tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng công tác phòng, chống dịch cúm A/H7N9 là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay.