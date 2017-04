Bị cưỡng chế đất, dân Mỹ Đức (Hà Nội) bắt giam 20 công an cơ động

Cảnh sát cơ động bị dân bắt giam

Bản tin VOA:

Dân làng 'xô xát' với công an vì đất đai ở Hà Nội

Nhiều đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, được cho ghi lại cảnh người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đương đầu với công an và lực lượng an ninh, sau khi “bị chính quyền cưỡng chế đất và không đền bù”.

Một đoạn video ngắn đăng tải trên Facebook của một tài khoản có tên Thái Văn Đường cho thấy một nhóm cảnh sát, trong đó có một số mặc áo chống đạn và cầm dùi cui, tháo chạy khi bị người dân dùng gạch, đá để truy đuổi.

Có thể nghe thấy những tiếng hét “không chạy”, “không chạy” chưa rõ là từ ai trong đoạn video mà VOA Việt Ngữ không thể kiểm chứng.

Trong đoạn clip dài hơn 1 phút, cũng có thể nghe thấy một nhân viên công vụ dùng loa để cảnh báo rằng “những ai chống đối sẽ bị xử lý”.

Một người dân không muốn nêu tên xác nhận với VOA Việt Ngữ qua điện thoại rằng vụ việc xảy ra hôm 14/4, đồng thời cho biết thêm rằng “người dân còn bắt giữ công an cơ động” khi lực lượng này tới cưỡng chế đất, trong vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm nay.

Một bức ảnh đăng trên Facebook cho thấy khoảng 20 người mặc quân phục của cảnh sát cơ động đã bị người dân bắt giữ trong một căn phòng đóng kín cửa...

xem tiếp:

Bản tin BBC:

Dân Đồng Tâm, Mỹ Đức bắt người, đối đầu với công an

Đã xảy ra tình trạng đối đầu giữa người dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với giới chức trong ngày thứ Bảy 15/4.

Được biết vụ việc có liên quan tới chuyện thu hồi đất đai, vốn đã khiến người dân theo kiện từ nhiều năm nay.

Dân địa phương cáo buộc chính quyền cấp xã và cấp huyện muốn lấy đất nông nghiệp để trao cho công ty Viettel làm dự án.

Một người dân giấu tên nói với BBC: "Chúng tôi đã khởi kiện từ năm năm nay, nhưng không được ai đứng ra bênh vực."

"Sáng nay, chính quyền mời những người chủ chốt, đại diện cho dân khởi kiện chuyện tham nhũng đất đai, ra khu vực đất đang tranh chấp để cùng đo đạc, xác định mốc, ranh giới giữa đất quốc phòng và đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm."

"Khi vừa tới thì họ vật các ông ấy ra, toàn là những người cao tuổi, có một cụ năm nay 83 tuổi, là thương binh với 60 năm tuổi đảng cũng bị vật ra, vứt lên ô tô."

"Họ bắt đi cả năm người. Không hề có lệnh bắt người gì hết. Lúc đó là khoảng hơn 10 giờ sáng."

xem tiếp:

Bản tin Dân Làm Báo:

Đi cướp đất, hàng chục công an bị dân đuổi đánh và bắt giữ

Sáng ngày 15/4/2017, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động hàng trăm công an, CSCĐ để thực hiện việc cướp đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, việc cướp đất đã bất thành trước sự kháng cự, chống trả mạnh mẽ, quyết liệt của đông đảo người dân nơi đây.

Video do một facebooker ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã cho thấy hình ảnh hàng chục công an, CSCĐ đang giẫm đạp lẫn nhau bỏ chạy vì bị người dân chống trả.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, nhà cầm quyền đã bắt giữ 15 người, trong đó có một thanh niên bị đánh đập với thương tích rất nghiêm trọng. Phẫn nộ trước hành động ngang ngược này, người dân đã bắt giữ được 2 người mang thường phục trong đoàn đi cướp đất. Sau đó, tiếp tục bắt giữ một số người trên xe cơ động khi những người này được đưa đến để gia tăng sự trấn áp...

xem tiếp:

