Điện mặt trời đã thắp sáng màn đêm

____________________

KS Phạm Phan Long

Ngày 15 tháng 4, 2017

Viet Ecology Foundation

____________________

Theo tường trình ngày 14 tháng 4, 2017 của CNN Money, dự án điện mặt trời Kapaia của hãng Tesla đã hòan tất và họat động trên đảo Kauai, Hawaii. Dự án này sẽ giúp công ty điện của đảo không phải bỏ vốn mà có điện cung cấp cho giới tiêu thụ và còn để dành được 10 triệu USD nhiên liệu dầu đốt. Ho sẽ được cung cấp điện với giá cố định 13,9 xu USD/kwh trong 20 năm. Vì có hệ thống battery trữ điện nên điện vẫn có để cung cấp qua đêm và xóa bỏ được trở ngại vốn có là cần mặt trời.

(Nguồn: CNN Money)

Tương lai an ninh năng lượng đã nằm trong tay con người, không còn phải đào bới tung quả đất, khoan sâu xuống biển, xây đập ngăn sông, hãm nước, chặn cá, xả ô nhiễm vào không khí, hay phải đun nóng sôi bất cứ nước gì để làm điện cả. Khi ở đảo Kauai họ chỉ trả 13,9 US xu cho một kwh trong khi ngay trên lục địa California dân phải trả 18 US xu mà vẫn phải có mãi những chuyện xấu xa trên là điều đang thành ra bất thường.

Không những thế, họ không bỏ phí đất mà vẫn trồng cỏ và chăn nuôi và đàn cừu dưới bóng mát. Kauai dự tính sẽ cung cấp 70% năng lượng cho đảo bằng năng lượng này vào năm 2030.



Giá khác biệt tương đối giữa các nguồn năng lượng đều tương đối nhau nên ở Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và cả ASEAN đều đứng trước vận hội trời cho này. Dân tộc nào biết sớm thắp sáng địa cầu, ngừng phá huỷ môi sinh là dân tộc thể hiện được trí tuệ. Chính quyền nào sớm có chiến lược đáp ứng với tiến bộ sẽ mang dân tộc mình vượt lên trước. Liên minh lưu vực Mekong River Commission nếu sớm thay toàn bộ lãnh đạo với một chiến lược năng lượng mặt trời, gió, sạch và xanh sẽ hoá giải được xung khắc, cứu vãn sinh kế 60 triệu dân cư và tạo điện năng giá rẻ hơn phát triển kinh tế.



Hiện Việt Nam đã có Quyết Định 11/2017/QĐ-TTg hỗ trợ điện mặt trời với giá mua (Fit in Tariff) là 9,35 xy USD/kwh và Quyết Định 37/2011/QĐ-TTg cho điện gío là 7,8 xu USD/kwh. Tuy nhiên còn có những trở ngại to lớn đó là sự gắn bó gần như trói buộc với điện than và thủy điện.

Trí tuệ Việt Nam ơi hãy thức tỉnh, người đang đi bụi ở đâu?