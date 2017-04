Mở Đại Học Ngoại Ngữ Công An Để Nhuộm Đỏ Hải Ngoại…

HANOI -- Công an lên kế hoạch lâu dài: sẽ mài giũa ngoaị ngữ cho công an để sẽ tung ra hải ngoại nằm vùng lâu dài... một công tác được gọi là “giữ gìn hòa bình thế giới” -- những nhóm chữ rất nổ, trong khi thực tế không chịu lo gìn giữ Biển Đông và bảo vệ tàu cá ngư dân.Báo SGGP có bản tin gọi là: Đề nghị thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân...Tại sao cần Đaị học Ngoaị ngữ riêng cho ngành công an? Các đaị học ngoại ngữ đời thường dạy tiếng Anh khac1 hơn tiếng Anh trong Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân?Hay phải chăng, các sinh viên công an bên cạnh học tiếng Anh sẽ học thêm kỹ thuật chui sâu, leo cao trong các cộng đồng người Việt hải ngoại?Bản tin SGGP kể rằng vào ngày 7-4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện hợp tác giữa hai bộ về công tác đào tạo. Đến nay, tổng số trường trực thuộc Bộ Công an là 19 (4 học viện, 4 trường đại học, 4 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp và 3 trường văn hóa).Bản tin này ghi nhận:“Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công an, Bộ Công an đang đề nghị Bộ GD-ĐT thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ công an nhân dân.Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Bộ GD-ĐT sớm xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Công an nhân dân. Bởi hiện nay, nhu cầu về ngoại ngữ đối với công tác của lực lượng công an là rất lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hợp tác ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới trong liên kết đấu tranh với tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia cũng như giữ gìn hòa bình thế giới.”Đặc biệt, bản tin Báo Công Lý ghi nhận về nhu cầu đaà tạo trong ngành an ninh phi truyền thông... phải chăng, đây là ám chỉ nhu cầu học tiếng Anh đê gài vào cộng đông hải ngoại:“Một số đại biểu đến từ học viện, trường CAND kiến nghị, Bộ GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bộ Công an trong việc mở các mã ngành đào tạo mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra (như ngành an ninh phi truyền thống); thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập trường Đại học Ngoại ngữ CAND.”Thực tế nữa: khoảng 10 năm nữa, thế hệ có liên hệ tới Cuộc Chiến Quốc-Cộng sẽ khuất núi, và lúc đó là cơ hội cho công an ra hải ngoại nắm lấy những người trẻ gốc Việt ngây thơ...