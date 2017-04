Tư Bản Đỏ TQ Đổ Tiền Mua Nhà Nước Ngoài

HONG KONG - Người giàu Hoa Lục luôn cất 1 phần tài sản ở hải ngoại để phòng “ngày mưa bão”, tại Macau hay Hong Kong – nay, họ nhận chìm của cải trong bất động sản ở London, New York hay trong các quỹ đầu tư hưu dưỡng trong vùng đông nam Á.Nhà phân tích Jason Wordie của báo The South China Morning Post viết: tiền vốn đội nón ra đi không là điều mới tại đất nước chứng kiến các bất ổn nội bộ, bất kể chế độ nào nắm quyền – đặc biệt khi 1 đế chế tan rã, giữ tất cả “trứng tài chính” trong rổ không bao giờ đuợc coi như là thận trọng.Vốn “bay” dưới nhiều hình thức – trong những năm gần đây, các nhà phát triển bất động sản lặng lẽ tìm kiếm các nhà đầu tư người Hoa đang lặng lẽ tiến đến cửa ra. Họ đầu tư từ chúng cư sang trọng ở New York, London, Sydney, Singapore hay nhà cửa giá trung bình tại Bangkok, Kuala Lumpur hay nơi khác tại đông nam Á. Malaysia đang dẫn đầu với chính sách cấp chiếu khán cho nhà đầu tư người Hoa.Đừng nghe các thông tin của nhà nước – chuyên gia Wordie cho hay: dòng vốn thoát ra khỏi Hoa Lục tiếp tục lớn.Mua thông hành ngoại quốc và các tiêu chuẩn giáo dục phương tây là 1 phần trong tiến trình.Bất động sản thương mại hay cư trú đuợc ưa chuộng vì có thể dùng nhiều tầng công ty bình phong và có thể cho thuê, theo giải thích của phân tích gia Wordie.