Tổ Đình Minh Đăng Quang – Tụ Nghĩa Đường Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, Hội Thảo về “Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam”

Santa Ana (Bình Sa)- - Tổ Đình Minh Đăng Quang, tọa lạc tại số 3010 W. Harvard Street, Santa Ana, CA 92704 do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào lúc 02 giờ chiều Thứ Bảy ngày 08 tháng 4 năm 2017.Tham dự buổi lễ có: HT. Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, và qúy Chư Tăng Ni thuộc Tổ Đình Minh Đăng Quang, Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, Mục Sư David Huỳnh, Chánh Trị Sư Trần Quang Minh, Thánh Thất Cao Đài Orange, Đạo Trưởng Phi Bửu và phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương Ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Liên Đảng Dân Tộc, cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tư, Giáo Sư Trần Văn Ân, Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Thành Trạng, Anh Nguyễn Hồng Lĩnh, Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do, ông Nhan Hữu Mai, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Hoa Hậu Huỳnh Nga đến từ Alaska, cùng các thành viên trong Liên Đảng Dân Tộc và đồng hương Phật tử.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm, tiếp theo HT. Thích Minh Tuyên mời qúy vị lãnh đạo tôn giáo, qúy nhân sĩ lên trước bàn thờ Quốc Tổ dâng Hoa qủa, phẩm vật lên bàn thờ và sau đó cùng làm lễ niệm hương để tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng đã có công dựng nước giữ nước.Sau phần nghi thức lễ tế tổ, HT. Thích Minh Tuyên, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời cảm ơn tất cả qúy vị lãnh đạo tinh thần, qúy vị nhân sĩ trí thức cùng đồng hương Phật tử tham dự.Hòa Thượng cũng sơ lược về những công trạng của các đời Vua Hùng, các bậc tiền nhân, các chiến sĩ đã hy sinh để bảo toàn giang sơn gấm vóc... HT. cho biết: “Giỗ tổ Hùng Vương từ lâu đã in sâu vào lòng dân tộc, là nơi hội tự để giữ gìn văn hóa quê hương, là nơi giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, nhớ các bậc tiến nhân dựng nước giữ nước. Ngày 10 tháng 3 nhắc nhở mọi người về cây có gốc, nước có nguồnKhông dân tộc nào trên thế giới có cùng huyền thoại cùng một gốc từ khi Vua Hùng mở nước Văn Lang. Nhìn lịch sử chống ngoại xâm như Nguyễn Trải đã xác định trong Bình Ngô Đại Cáo.” HT, tiếp: “Cộng sản âm mưu cấu kết với kẻ thù, đổi lãnh thổ để giữ quyền hành. Đau lòng thay! Việt Nam tưởng như còn, nhưng nay đã mất.” HT. yêu cầu cộng sản Việt Nam phải thay đổi đường lối, không được đưa công an đánh đập, bắt bớ những nhà yêu nước đấu tranh...”Ba hồi chiêng trống Bát Nhã, tất cả cùng phát nguyện:- Nguyện giải thể chế độ cộng sản.- Nguyện đoàn kết nhất trì cùng nhau tâm tâm, niệm niệm cùng nhau quyết tâm cùng nhau giải thể chế độ cộng sản cho dân tộc có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Tiếp theo Tiến Sĩ Lê Phước Sang lên cảm ơn các Liên Hiệp Hội có mặt trong buổi lễ giỗ tổ, để tỏ lòng tôn kính với quốc tổ, ông cũng sơ lược về tiểu sữ Lạc Long Quân, Ông nhấn mạnh, nhờ vào công lao của tổ tiên mà chúng ta có được ngày hôm nay. Ông kêu gọi đoàn kết, hợp tác các tôn giáo, hội đoàn đoàn thể, đảng phái chính trị thành Liện Hiệp Hội để chuẩn bị thực hiện đại cuộc, phục vụ quê hương. Phần ông ông nguyện: “Hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho đến ngày không còn thở, ông nguyện tái sinh làm người Việt Nam để tiếp tục phục vụ cho xứ sở.”Sau đó Ban tổ chức mời tất cả tập trung về Tụ Nghĩa Đường để tham dự buổi hội thảo, thảo luận về “Đường Lối Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam.”Tại đây sau phần trình bày của HT. Thích Minh Tuyên, Tiến Sĩ Lê Phước Sang. Sau đó Chủ toạ đoàn mời ông Nguyễn Hữu Chánh lên thuyết trình về sự hình thành của Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, cơ cấu tổ chức và đường lối hoạt động.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã giới thiệu đến tất cả mọi người tham dự về nơi làm việc của Tụ Nghĩa Đường mới được hoàn thành, tại đây cũng là trụ sở chính của Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, ngay bên hông của Tổ Đình Minh Đăng Quang.Sau những phần thảo luận sôi nỗi, nhất là những ý kiến của giới trẻ, họ là những người đã dấn thân trên con đường đấu tranh và đã trở về từ nhà tù cộng sản sau nhiều năm giam cầm nhưng đã không làm họ nản lòng, ra tù vẫn tiếp tục tham gia hoạt động.Theo ban tổ chức buổi hội thảo cho biết: Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam sẽ ra mắt đồng hương hải ngoại trong một ngày gần đây, sẽ được chính thức thông báo đến đồng hương.