Apple: Sẽ Trang Bị Dung Lượng RAM 3GB Cho Các iPhone Mới

Trong năm 2016, khi iPhone 7 Plus được ra mắt với dung lượng RAM 2 GB, nhiều hơn phiên bản tiêu chuẩn 1 GB, đã góp phần thu hút người dùng chọn mua phiên bản màn hình lớn hơn. Tuy nhiên, Apple có thể sẽ có cách khác để khiến người dùng mua những phiên bản iPhone 8 khác nhau, vì cả 3 model iPhone mới được cho rằng sẽ có dung lượng RAM bằng nhau là 3 GB.Đã có khá nhiều tin đồn khác nhau về cấu hình của thế hệ iPhone mới. Trang TrendForce cho rằng iPhone 8 bản 5.8 inch sẽ có 3GB RAM, và 2 model còn lại có 2GB RAM. Trong khi đó, theo nghiên cứu của nhà phân tích Timothy Arcuri, tất cả 3 phiên bản đều sẽ có dung lượng RAM 3GB.Về bộ nhớ và lưu trữ, cả 3 model iPhone 2017 được cho là sẽ có 3GB RAM, phiên bản kích thước 4.7 inch và 5.5 inch có dung lượng lưu trữ tương đương với iPhone 7 và 7 Plus là 32/128/256GB, trong khi đó, phiên bản kích thước 5.8 inch nhiều khả năng chỉ có hai tùy chọn bộ nhớ là 64GB và 256GB. Phiên bản 5.8 inch cũng sẽ có dung lượng pin cao hơn.Với những sản phẩm thế hệ trước, Apple chỉ trang bị kèm theo cốc sạc với cường độ dòng điện thấp hơn, không được trang bị khả năng sạc nhanh, đây là một trong những điểm yếu của iPhone khi so với các đối thủ cạnh tranh khác. iPhone 2017 có thể sẽ được tích hợp khả năng sạc nhanh thông qua USB-C.Như vậy, nếu cả 3 mẫu iPhone 8 đều có RAM 3GB, khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn hơn khi không còn bị buộc phải chọn model giá cao nhất là iPhone 8 Plus, màn hình không viền, với mức giá có thể cao hơn đến 200 USD.