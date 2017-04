Nhà Bếp Của Khách Sạn Trump Ở Florida Thiếu An Toàn Vệ Sinh, Thịt Tươi Không Đủ Lạnh, Cá Sống Không An Toàn, 2 Máy Lạnh Hư

WEST PALM BEACH - Thanh tra làm việc kiểm soát vệ sinh thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn nhận thấy 13 vi phạm tại cơ sở an dưỡng Mar-a-Lago của chủ nhân Trump.Báo Miami Herald đưa tin: thanh tra nhận thấy thịt tươi không đủ lạnh, cá sống không an toàn và 2 máy đông lạnh hư hỏng tại nơi đuợc biết như là Bạch Ốc Miền Nam mà tỉ phú Trump mua lại năm 1885.Cơ sở tư của ông Trump cũng như đoàn kiểm tra đến đây làm việc hôm 31-1 chưa phúc đáp yêu cầu bình luận của phóng viên Reuters hôm Thứ Năm.Các vi phạm bị khám phá trưóc chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Shinzo Abe – khi ấy, thanh tra ra lệnh nấu chín cá sống chưa khử trùng hoặc vứt bỏ tức khắc. Thịt cất trong kho đông lạnh hư hỏng ở nhiệt độ cao hơn mức chuẩn để bảo đảm an toàn là dưới 41 độ F. Nước của nhà bếp không đủ ấm để rửa tay.Ngoài ra, nhà báo cho hay: tạp chí Vanity Fair Tháng 12-2016 mô tả nhà hàng tại Trump Tower là tệ nhất nước Mỹ.