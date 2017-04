Xác Nữ Thẩm Phán Da Đen Được Tìm Thấy Tại Sông Hudson, NY

NEW YORK CITY - Cảnh sát báo tin: nữ thẩm phán da đen theo Hồi Giáo đầu tiên trong hệ thống tư pháp liên bang đã chết, xác nổi trên sông Hudson, được phát giác bên ngoài bờ tây bán đảo Manhattan lúc 1 giờ 45 phút chiều Thứ Tư.Bà Sheila Abdus-Salaam 65 tuổi là phó chánh án toà thượng thẩm New York.Gia đình đã nhận diện thi thể và pháp y đang làm việc giảo nghiệm để biết nguyên nhân tử vong.1 tuyên bố của thống đốc Andrew Cuomo mô tả nữ thẩm phán Abdus-Salaam là nguời theo đuổi công bằng cho mọi người.Báo New York Post dẫn nguồn tin ẩn danh cho hay bà đuợc báo cáo mất tích từ sáng Thứ Tư.Tốt nghiệp các trường Barnard College và Columbia Law School, bà Abdus-Salaam bắt đầu sự nghiệp với East Brooklyn Legal Services ở vai trò phụ tá biện lý – bà giữ hàng loạt chức vụ tư pháp cho tới năm 1994, khi đuợc bầu làm thẩm phán liên bang tại thành phố New York năm 2009 theo đề cử của thống đốc David Paterson.Tin mới nhận là giả thuyết tự tử, theo tiết lộ hồi trưa Thứ Năm của thám tử Robert Boyce thuộc ty cảnh sát New York.Theo chi nhánh New York của CNN, chồng bà Abdus-Sallaam báo cáo vợ mất tích hôm Thứ Ba.