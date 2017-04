Tòa Châu Âu Tố Nga Đã Bạo Lực Giải Quyết Vụ Con Tin Năm 2004; Tòa Châu Âu: Nga Phải Bồi Thường Hơn 3 Triệu Đô Cho Nạn Nhân

STRASBOURG - Loạn quân Chechnya chiếm trường Beslan năm 2004, uy hiếp hơn 1000 người gồm đa số là trẻ em – lực luợng an ninh Nga đến giải quyết cuộc vây hãm đã dùng bạo lực quá mức, kết quả là 330 người chết, gồm 186 trẻ em.Nhóm chiếm trường học đòi Moscow rút quân tại Chechnya.Cuộc điều tra của nhà chức trách bản xứ bế tắc từ 5, 6 năm – khoảng 400 thân nhân làm thỉnh nguyện thư yêu cầu Toà nhân quyền châu Âu can thiệp. Cuộc điều tra của cơ quan này kết luận qua 1 thông báo hôm Thứ Năm: lực luợng an ninh Nga vận dụng bạo lực quá mức với vũ khí nặng và không bảo vệ con tin - chỉ 1 người trong nhóm loạn quân Chechnya bị bắt sống và đưa ra toà xét xử. Theo Toà nhân quyền, các viên chức Nga biết trước, nhưng không hành động. Con tin bị dồn vào phòng tập thế dục, bên dưới những chùm thuốc nổ treo lung lẳng tại khung luới bóng rổ của sân bóng rổ. Cuộc vây hãm đột nhiên chấm dứt sau 2 tiếng nổ lớn trong ngày thứ 3.Số người sống sót và thân nhân của các nạn nhân tự hỏi cuộc vây hãm có thể phòng ngừa hay không, và cuộc hành quân giải cứu đưa tới số tử vong lớn như thế.Các viên chức Nga, gồm TT Putin, giải quyết tình thế không hiệu quả và bỏ qua tin tình báo ám chỉ vụ chiếm trường.1 số biện pháp vô hiệu trong việc giải cứu con tin vi phạm điều 2 của công ước nhân quyền châu Âu về “quyền sống”.Phán quyết của toà nhân quyền kết luận: nhà cầm quyền có thông tin về âm mưu tấn công trường Beslan và không hành động – toà này chỉ trích nhà chức trách không ngăn ngừa loạn quân di chuyển và tập họp trong ngày tấn công chiếm trường, cũng không tăng cường an ninh bảo vệ trường và cảnh báo công chúng. Toà nhận xét: xử dụng vũ khí chết người là có thể biện minh, nhưng dùng nhiều chất nổ và vũ khí không phân biệt mục tiêu không thể đuợc xem là tuyệt đối cần thiết. Lực luợng an ninh không có người chỉ huy chính thức và việc thương luợng về con tin với loạn quân đuợc thực hành theo cách kém cỏi. Cuối cùng, không cấp chức nào bị quy trách nhiệm. Toà quyết định: chính quyên Moscow phải bồi thường các gia đình 2.9 triệu euro (3.078 triệu đô la).Điện Kremlin nói phán quyết kể trên là không thể chấp nhận – tham vụ báo chí Dmitry Peskov tuyên bố “Không thể đồng ý với thẩm định của toà này tại đất nước chứng kiến không chỉ 1 trận tấn công khủng bố”.Bộ tư pháp Nga loan báo sẽ chống án trong thời hạn 3 tháng, và chối không sử dụng bạo lực quá mức.Toà nhân quyền châu Âu nhắc nhở: chính quyền Nga nợ trẻ em sự bảo đảm nhà chức trách chịu tráchnhiệm về thiệt hại nhân mạng của công dân.