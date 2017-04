WHO: 2 Tỉ Dân Nguy Cơ Bệnh Vì Uống Nước Dơ

GENEVA - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động nguy cơ nước bẩn, là nguồn gây bệnh - 1 phúc trình mới của WHO xác nhận hơn 25% dân số thế giới (là gần 2 tỉ người) uống nước nhiễm bẩn phân súc vật, cần gấp rút xúc tiến các biện pháp cải tiến để mọi người có thể tiếp cận nước sạch.WHO báo động: hàng trăm ngàn người chết mỗi năm vì nước bẩn, và muốn thấy đầu tư quy mô về nước sạch.Trưởng ban sức khoẻ công cộng WHO Maria Neira nhắc nhở: nước bẩn là nguồn truyền nhiễm bệnh tả, bệnh thương hàn, kiết lỵ, sốt bại liệt – bệnh tiêu chảy là nguyên nhân của trên nửa triệu tử vong hàng năm.Năm 2015, đại hội đồng LHQ đã biểu quyết chấp thuận Sustainment Development Goals (SDGs) gồm các mục tiêu xoá đói giảm nghèo và nâng cao mức sống, gồm bảo đảm tiếp cận nước sạch khắp thế giới từ nay đến năm 2030.Nhưng, phúc trình mới nhất của WHO, là “UN Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water - hay GLAAS” khuyến cáo: các mục tiêu này không thể đạt đuợc nếu không tăng đầu tư thích đáng – WHO ghi nhận ngân sách về nước và vệ sinh tại nhiều quốc gia tăng gần 5% trong 3 năm qua. 80% thành viên WHO công nhận tài trợ là không đủ mức.Trong khi đó, World Bank ước luợng nhu cầu tài trợ hạ tầng cơ sở tăng gấp 3 lần, tới mức 114 tỉ MK/năm để thực hành các chỉ tiêu SDGs.