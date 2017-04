Nữ Nghệ Sĩ Tài Danh Nancy Sit Rọi Sáng Sân Khấu Pechanga, Với Nhạc Hội Nancy Sit Mừng Lễ Easter 2017 Tháng Tư Này

Nữ Nghệ Sĩ Tài Danh Nancy Sit.

Nữ nghệ sĩ tài danh Nancy Sit (Tiết Gia Yến) được thật nhiều người mến mộ trong các lãnh vực âm nhạc, phim ảnh và phim bộ truyền hình, cũng còn được biết dưới cái tên thân thương “Dì Hảo - Aunty Ho”, sẽ gặp gỡ khán thính giả tại sân khấu Pechanga, vào ngày Thứ Bảy 22 Tháng Tư lúc 8pm trong một chương trình nhạc hội SỐNG ở Temecula, California. Lối diễn xuất sống động nồng nhiệt của Cô sẽ mang đến quý vị một buổi tối thật vui tươi qua những tiết mục ăn khách tên tuổi cùng những bài ca người người ái mộ.Biệt danh “Dì Hảo - Aunty Ho” được gán cho Nancy Sit chính là tên nhân vật “Dì Hảo - Aunty Ho” mà cô thủ diễn trong bộ phim truyện truyền hình Hong Kong TVB “Chân Tình” (真^情ỵ - A Kindred Spirit). Vì đây là một trong những bộ phim truyện dài nhất trong lịch sử truyền hình ở Hồng Kông với 1128 đoạn, tên của Dì Hảo - Aunty Ho đã được biết khắp cả thế giới. Cô cũng đã còn giới thiệu và điều khiển chương trình thiếu nhi “Giờ của Má Nancy” (Gia Yến Mụ Mụ Thời Gian - 家Ỉ燕媽_媽_時žŠƠ), nơi cô thiết lập “Trung Tâm Nghệ Thuật của Má Nancy” (Gia Yến Mụ Mụ Nghệ Thuật Trung Tâm - 家Ỉ燕媽_媽_Yp中†心S), cống hiến các lớp nghệ thuật biểu diễn, hát, nhảy cùng các lớp khác cho các em thiếu nhi; do vậy, mọi nguời bắt đầu gọi cô là “Má Nancy - Mommy Nancy”. Vì Nancy đã khởi nghiệp là một ngôi sao nhi đồng vào những năm thập niên 1960, cô đã diễn xuất trong hơn một trăm cuộn phim, đảm nhận nhiều thể loại vai trò và chiếm được nhiều giải thưởng. Sau đó, cô đã chuyển nghề từ tài tử điện ảnh sang nghệ sĩ truyền hình và giới thiệu điều khiển chương trình truyền thanh cho các chương trình phụ nữ. Bộ phim 'sitcom' đuợc nhiều người mến mộ khác của cô là “Giai Đại Hoan Hỉ” (皆F大歡c喜ì - Virtues of Harmony), một bộ phim truyện với bối cảnh là đất nước Trung Hoa thời Hoàng Triều, lôi cuốn được một số lượng thật lớn khán giả. Ca khúc chủ đề của bộ phim cũng rất được phổ biến. Vì bộ phim này đã được đón nhận vô vàn cảm tình ủng hộ nên một bộ phim thứ hai đã được thực hiện, với bối cảnh lần này là Hồng Kông đương đại. Đây dứt khoát là một trong những bộ phim 'sitcom' hàng đầu ở Hồng Kông. Thêm nữa, cô đã được bình chọn vào “10 Nghệ Sĩ Được Mến Mộ Nhất”, “10 Ca Sĩ Hàng Đầu”, “10 Nghệ Sĩ TV Hàng Đầu”, và “Nữ Diễn Viên Truyền Hình Được Mến Mộ Nhất.” Năm 2006, Nancy đã được Nhật Báo Southern Metropolis Daily Newspaper trao tặng Giải Thưởng Bỉnh Bút Danh Dự Thập Kỷ (Decade Honour's Columnist Awards). Ngoài ra, Nancy hết lòng hỗ trợ công cuộc phục vụ cộng đồng và đã được Chính Phủ Hồng Kông (Government of the Hong Kong SAR) cử làm “Đại Sứ Sức Khỏe Tâm Thần - Mental Health Ambassador”, “Đại Sứ Môi Sinh - Environmental Ambassador”, “Đại Sứ An Toàn Giao Thông - Traffic Safety Ambassador”, “Ngôi Sao Tình Thương và Chăm Lo - Star of Love and Care”, “Đại Sứ Cơ Hội Bình Đẳng - Equal Opportunities Ambassador”, “Ngôi Sao Chiến Đấu Chống Tội Ác - Star of Crime Fighting” và nhiều hơn nữa. Cô cũng đã là nữ nghệ sĩ đầu tiên được trao tặng Huy Chương Danh Dự “HKSAR Medal of Honour.” Nancy Sit hiển nhiên là một nghệ sĩ đa tài. Cô không những chỉ biết hát biết nhảy, mà cách cô kết hợp lối bước tréo “cross-step” của mình vào với nhạc đã trở nên rất phổ biến.Vé cho "Nhạc Hội Nancy Sit Mừng Lễ Easter 2017" có các giá $148, $108, $78, $48, và có thể mua bằng cách gọi số (626) 284-4861. Quý vị cũng còn có thể gọi cho số 1-877-711-2946 hay vào trang mạng www.Pechanga.com để biết thêm thông tin.Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,400 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, spa và thú chơi golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin giữ liên lạc với Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino mở cửa 24 giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.Popular Actress Nancy Sit Shines the Pechanga Stage This April With The “2017 Nancy Sit 2017 Easter Concert”The popular music, movie and TV drama actress, Nancy Sit, also know as “Aunty Ho”, will take the Pechanga stage on Saturday, April 22th at 8pm for a LIVE concert in Temecula, California. Her cheerful personality will bring you a night of joy through her popular hits and favorite songs.Nancy Sit was nicknamed “Aunty Ho” due to her characters name “Aunty Ho” in Hong Kong TVB series “A Kindred Spirit” (真^情ỵ). Because this was one of the longest running drama shows in Hong Kong television history with 1128 episodes, Aunty Hos name is known throughout the world. She also hosted the childrens program “Mommy Nancys Time” (家Ỉ燕媽_媽_時žŠƠ), where she established “Mommy Nancys Art Center” (家Ỉ燕媽_媽_Yp中†心S), offering childrens performing arts, singing, dancing and other courses; therefore, people started addressing her as “Mommy Nancy”. Since Nancy began her career as a child star in the 1960s, she has performed in more than hundred movies, played in variety of roles and won numerous awards. She later switched her career from a movie actress to television actress and a radio host for the womens programs. Her other popular sitcom “Virtues of Harmony” (皆F大歡c喜ì), a series set in Imperial China, had attracted many audience. The theme song was also widely known. Since the sitcom received such great feedbacks, a second series was filmed and this time, the setting was set in modern day Hong Kong. This is definitely one of the top sitcoms in Hong Kong. Furthermore, she was elected as the “10 Most Popular Artists”, “Top 10 Singers”, “The Top 10 TV Artists”, and “Most Popular TV Actress.” In 2006, Nancy was given the “Decade Honour's Columnist Awards” by Southern Metropolis Daily Newspaper. In addition, Nancy is wholehearted in assisting community service and was nominated by the Government of the Hong Kong SAR as the “Mental Health Ambassador”, “Environmental Ambassador”, “Traffic Safety Ambassador”, “Star of Love and Care”, “Equal Opportunities Ambassador”, “Star of Crime Fighting” and more. She has also become the first female actress to be awarded the “HKSAR Medal of Honour.” Nancy sit is definitely an artist with many talents. Not only can she sing and dance, the nature of her “cross-step” dance move combined with her music has become a great classic.Ticket prices for this “Nancy Sit 2017 Easter Concert” are at 148、A108、A78、A48, and can be purchased at (626) 284-4861. For more information, please call 1-877-711-2946 or visit www.Pechanga.comShows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experience anywhere in the country. Rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering more than 3,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-877-711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook.com/Pechanga and on Twitter @PechangaCasino.