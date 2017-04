Về Dự Thảo Cấm Ghi Âm, Ghi Hình

HANOI -- Trong khi Bộ Công An đưa ra Dự thảo ngăn cấm dân chúng sử dụng phần mềm gián điệp, ngăn cấm ghi hình, ghi âm... một quan chức Mặt Trận nói rằng như thế có phải là vi hiến không.Và đặc biệt, “Không ghi hình thì làm sao biết vụ lôi khỏi máy bay United Airlines.”Báo Người Lao Động ghi lời Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nếu không có những phương tiện ghi hình thì làm sao đưa được ra công luận vụ hành khách bị lôi khỏi máy bay United Airlines.Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác thông tin, tuyên truyền, giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, diễn ra sáng 12-4 tại Hà Nội, Phó Tổng Biên Tập báo Phụ nữ Việt Nam Phí Quốc Thuyên bày tỏ băn khoăn về việc Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.Bản tin NLĐ viết:“Đáng chú ý nhất, khoản 3, điều 4 dự thảo nghị định này đề xuất chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hay tại khoản 6, điều 5 của dự thảo cũng nghiêm cấm việc sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị gây phương hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.“Nếu nghị định này được thông qua thì sẽ ảnh hưởng tới người làm báo và ảnh hưởng đến việc phản ánh về hiện tượng tham nhũng, lãng phí hiện nay”- ông Thuyên bày tỏ.Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết đây là vấn đề rất đáng quan tâm và các cơ quan báo chí nên có ý kiến bày tỏ quan điểm của mình.”Đặc biệt, Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn câu chuyện một hành khách bị kéo lê ra khỏi máy bay của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) với vết máu trên mồm. ông Nhân nói:"Vì sao cả thế giới được biết vụ này? Đó là bởi nhờ một hành khách quay lại bằng điện thoại di động lúc đó thôi. Còn nếu họ không được phép quay thì tin tức này đã không lên mạng rồi. Và ban đầu hãng United Airlines còn nói loanh quanh, nhưng đến bây giờ thì đã phải xin lỗi rồi. Nếu không có những phát hiện của người dân ở thời điểm đó và quay lại thì làm sao?"- ông Nhân nói."Không có những phương tiện nghe nhìn, ghi âm và nếu người dân và báo chí không được sử dụng thì những vụ việc như vụ việc của hãng hàng không United Airlines làm sao đưa ra công luận được?"- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhận xét.Nhưng, tiếng nói quan trọng vẫn là công an...