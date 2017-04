Loài Kiến Biết Trồng Nấm Từ 30 Triệu Năm

PARIS - Loài kiến làm chủ kỹ thuật nông nghiệp trước con người 30 triệu năm, theo xác nhận của khoa học gia - kiến biết trồng cấy luơng thực trong điều kiện môi trường có kiểm soát.Đã từ lâu, hàng chục giống kiến đuợc biết về khả năng trồng và thu hoạch nấm trong hang, để nuôi nhộng trong tổ kiến.Chuyên gia Michael Branstetter của US National Museum of Natural History là tác giả của phúc trình nói: sau hàng triệu năm, nấm đã trở thành thuần giống.Lần đầu tiên, kết quả nghiên cứu xác nhận kỹ thuật trồng nấm của loài kiến đã ngày càng tinh vi hơn trong 30 triệu năm, thích hợp với các điều kiện của thời tiết.Khoa học gia Branstetter nói “Chúng tôi khám phá sự thuần giống diễn ra trong môi trường khô của lục địa Nam Mỹ, là kết quả của khả năng đổi giống”.Dùng những phương tiện hiện đại, khoa học gia đã so sánh 1500 chuỗi DNA của 119 chủng loại kiến, gồm 2/3 biết trồng luơng thực.Nhà nghiên cứu Ted Schultz cho hay: xã hội kiến nông nghiệp đã thực hành nông nghiệp công nghiệp từ hàng triệu năm, có thể gồm 1 số bài học hữu ích với loài người chúng ta – theo nhận xét của ông, kiến biết chọn 1 loại muà màng kháng bệnh, kháng sâu, chống hạn hiệu quả có thể so sánh với nhân loại.