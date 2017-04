Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới: TT Văn Hóa PG Chùa Bảo Quang Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản

Hòa thượng Thích Quảng Thanh.

Hòa thượng Thích Quảng Thanh.

Santa Ana (Bình Sa)- - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, (GHPGVNTTG) Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang tọa lạc tại số 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG làm Viện Chủ (đây cũng là trụ sở của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG) cho biết:Để tỏ lòng tri ân ĐứcThích Ca Mâu Ni Phật, GHPGVNTTG và Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2561-2017 vào Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại khuôn viên chùa Bảo Quang.Ban tổ chức trân trọng kính mời qúy vị dân cử, qúy vị đại diện cộng đồng, Hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử dành thời giờ quý báu đến tham dự:Sự hiện diện của quý vị, qúy Đồng Hương -Phật Tử trong buổi lễ là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức chúng tôi.Chương trình buổi lễ:- Từ 4:00 chiều: chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản, do các ca nghệ sĩ thực hiện.- 5:00 chiều: Cúng dường Chư Tăng và mời quý Phật Tử dùng bữa cơm chiều.- 6:00 chiều: Cung nghinh Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài chứng minh Đại Lễ Phật Đản,Sau nghi thức khánh đản là đêm thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn, các nhà đấu tranh sớm được nhà cầm quyền cộng sản trả tự do.Theo thông lệ hằng năm Lễ Phật Đản tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang đều được tổ chức vào buổi chiều để tối đến có một đêm thắp nến cầu nguyện, đây cũng là dịp cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta cầu cho đất nước sớm thoát khỏi ách thống trị của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.Được biết, au một thời gian dài làm việc không ngừng nghĩ của HT. Viện Chủ Thích Quảng Thanh, Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nhuận Hùng, cho đến nay Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Bảo Quang đã vừa mới hoàn thành Viện Bảo Tàng Văn Hóa Phật Giáo, Tháp thờ những người quá cố và cổng Tam Quan của chùa.HT. Viện chủ cho biết Lễ khánh thành sẽ được tổ chức trong năm 2017.Nhân dịp nầy HT. Viện chủ xin gởi lời chân thành cảm ơn qúy vị mạnh thường quân, qúy đồng hương Phật tử đã hết lòng yểm trợ tài lực nhân lực trong suốt thời gian qua để cho Trung Tâm hoàn thành được những công trình kể trên.Kính chúc quý Đồng Hương -Phật Tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của Chư Phật.Muốn biết thêm về những sinh hoạt của Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, xin liên lạc số: (714) 360-9250 hoặc (714) 554-1286.