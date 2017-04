Mỹ-TQ: Đình Chiến 100 Ngày

Cuộc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của hai ông vua Tư Bản Tỷ Phú Trump Tổng Thống Mỹ và ông chúa CS Chủ Tịch Tập cận Bình của Trung Cộng tổ chức tại tư dinh sang trọng của Ô. Trump ở TB Florida (Mỹ) trong hai ngày 6 và 7 tháng Tư, 2017. Có màu cờ, sắc áo quốc gia, có nụ cười cởi mở, bắt tay thân tình, lời lẽ hữu hảo. Nhưng cũng có tin Mỹ bắn 59 hoả tiễn Tomahawk phá tan phi trường quân sự của TT Syria Assad đã dùng hoá chất sarin giết dân chúng đứng lên chống độc tài. Nhưng kết quả của cuộc gặp gỡ của hai lãnh đạo của Mỹ và TQ cũng đi đến cuộc đình chiến 100 ngày nói theo ngôn ngữ Mỹ và “hoãn xung” nói theo “từ CS”. Nói một cách khác, hai bên Mỹ, Trung có 100 ngày đánh giá với nhau. Nếu hai bên thấy nói mà không làm thì “anh đi đường anh, tôi đường tôi tình nghĩa đôi ta có thế thôi”.Xin nói ngay để thấy cuộc tái hôn này mong manh như chỉ mành treo chuông. Tin Associated Press, sau hội nghị, vừa tiễn Chủ Tịch Bình còn trên đường bay, TT Trump nói cuộc gặp gỡ của Ông với Chủ Tịch Bình xảy ra tốt đẹp nhưng về tiến triển mậu dịch “chỉ thời gian mới trả lời”. Và phía TC thì Nhân dân Nhựt báo, tiếng nói chánh thức của Đảng CS hôm 8/4 trước khen sau chê. Ca ngợi cuộc gặp chứng tỏ cho thế giới thấy rằng cuộc đối đầu Mỹ - Trung sẽ không sớm xảy ra. Chê có “các dấu hiệu lẫn lộn” từ Washington về cách thức tiếp cận của chính quyền này đối với quan hệ Mỹ - Trung trong vụ Syria, tức chỉ trích vụ Mỹ không kích Syria.Trở lại nội dung cuộc gặp gỡ. Một, phong cảnh đẹp trong hội nghị. Tóm gọn những điểm chánh: hai bên đã đồng ý giải quyết các bất đồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Về điểm nóng CS Bắc Triều Tiên, theo ngoại trưởng Rex Tillerson, Chủ tịch Bình đồng ý hợp tác hơn nữa nhằm kềm chế chương trình nguyên tử và hoả tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Về Biển Đông, TT Trump cũng đã bày tỏ lo ngại của Mỹ về các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh cần tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong khu vực này. Lãnh đạo Trung Quốc cam kết hai bên sẽ tạo dựng lòng tin để hiểu nhau hơn, hướng tới «quan hệ hữu nghị». Về thương mại, theo Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross cho biết hai bên đồng thuận thi hành kế hoạch 100 ngày thảo luận về các vấn đề làm ăn giữa hai nước làm sao để giảm thâm hụt thương mại của Washington với Trung Quốc. Trung Quốc cam kết sẽ đầu tư vào Mỹ tạo ra trên 700.000 công việc cho người Mỹ, tương đương với con số Nhật Bản từng cam kết với ông Trump nhân chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe đến Mar-a-Lago hồi tháng 2, theo các cố vấn.Đổi lại, phía Mỹ TT Trump không tăng thuế đối với hàng hóa nhập cảng từ TQ và trì hoãn việc bán vũ khí cho Đài Loan cho đến khi kỳ họp Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào cuối năm nay, nguồn tin cho biết thêm. TT Trump đáp lời mời của Chủ Tịch Bình, sẽ công du TQ, nhưng không nói rõ lúc nào.Đánh giá chung RFI của Pháp viết “cuộc gặp của lãnh đạo hai cường quốc thế giới không có đột phá quan trọng cũng như tiến bộ cụ thể nào trong các hồ sơ gai góc trong quan hệ hai nước. Thành công duy nhất của chuyến thăm có thể nói được là việc tạo dựng được mối quan hệ cá nhân «`đặc biệt» giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.”Còn tờ Financial Review, một số nhà quan sát nhận định việc đạt được một thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Washington sau cuộc gặp này là điều không hề dễ dàng, thế mà TT Trump đã dạt đươc.Hai, mây mù bên ngoài và từ xa hội nghị. Trong thời gian hai thượng đỉnh làm việc thân thiện, ăn tối và trưa thân mật, cháu ngoại của TT Trump hát bằng tiếng Quan thoại tặng Chủ Tịch Bình và Đệ Nhứt phu nhân vốn TQ là vôn một ca sĩ tướng lãnh Biệt đoàn Văn Công TC, thì nội các thu hẹp trụ cột của TT Trump có phiên họp bí mật cũng trong tư dinh Mar-a-Lago này. TT Trump làm một quyết định quân sự lịch sử trong đời tông thông của mình. Ra lịnh cho hai chiến hạm Mỹ nã 59 hoả tiễn vào phi trường quân sự của TT Assad ở Syria, nhà độc tài đã dùng chiến tranh hoá học để giết dân.TT Trump đã tiên hạ thủ vi cường, đi trước dự đoán của TT Nga Putin hậu CS và Tàu hiện CS. Ông khai chiến với TT Assad ngay trong đêm đầu sau bữa ăn tối do TT Trump khoản đãi Chủ Tịch Bình. Hầu như cả nước Mỹ và thế giới ủng hộ Mỹ. TT Nga Putin hậu CS phản đối Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc nói Mỹ có thể còn làm nữa để chống hành động diệt chủng. Chủ Tịch TC hiện CS vốn gần gũi với Nga và từ lâu thường phủ quyết những nghị quyết của Mỹ đề ra về trừng phạt Syria có thể không bằng lòng về việc Mỹ tấn công Syria nhưng Ông tỏ ra bằng mặt trong vụ này.Trái lại một số nhà quan sát liên tưởng, nghĩ TT Trump đã mặc thị gởi cho Chủ Tịch Bình lời nói đánh đầu, rằng nếu Ông Bình không trị được con ngựa bất kham, ngựa con háu đá Kim Yung un, thì, mục tiêu tiếp theo của Mỹ có thể sẽ là CS Bắc Hàn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết lãnh đạo hai nước Mỹ, Trung thống nhất với nhau là những bước đi của Bình Nhưỡng đã ở mức «nghiêm trọng». Dù hội đàm hai lãnh đạo diễn ra thẳng thắn và trung thực, nhưng đó chỉ là ngôn từ ngoại giao và điều đó có nghĩa là cũng có lúc căng thẳng.Và quan trọng hơn là hành động chuẩn bị tấn công của Hải quân Mỹ. Tin AFP cho biết sau khi tấn công hoả tiễn vào Syria, trong bối cảnh Hoa Kỳ lo ngại về chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng gia tăng, ngày 08/04/2017 chiến đoàn tác chiến tinh nhuệ của Hải quân Mỹ với hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ và đoàn tàu hộ tống nhận lịnh thượng khẩn đổi lộ trình, trực chỉ tiến về tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên.Ba và sau cùng, trong chánh trị, ngoại giao, nói cái chung mà không nói cái riêng là thiếu sót. RFI của Pháp có nhận định “Thành công duy nhất của chuyến thăm có thể nói được là việc tạo dựng được mối quan hệ cá nhân «đặc biệt» giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.” Nhưng TT Trump là người báo chí nói chung nhận thấy Ông là nhân vật không thể tiên đoán được lời nói và việc làm của Ông. Tác phong của Ông giống như câu người Việt chê kiểu “quân tử Tàu” của Khổng Mạnh: Quân tử nhứt ngôn quân tử dại, quân tử nói đi, nói lại quân tử khôn”. Có thể nói TT Trump là vị tổng thống Mỹ mới nhậm chức có nhiều lãnh đạo siêu cường đến thăm và dò dẫm nhứt, dù TT Trump là người đòi một số nước trả công bằng lại cho Mỹ trong giao thương, phải đóng góp quân phí cho Mỹ khi yêu cầu Mỹ đến bảo vệ an ninh, hoà bình.Nhứt là khi Ông làm bàn cho một hội nghị lớn, như hội nghị với Chủ Tịch TC. Ông giơ cao nhưng khi hội nghị lại đánh khẽ đế lấy lòng, được việc. Còn đối với người thân cận, thì Ông quân pháp bất vị thân. Ông cho Tướng Flynn ngưng chức cố vấn chỉ vì thiếu thành thật với Phó Tổng Thống và nội các và cho Cố vấn Bannon rút khỏi Hội đồng An ninh quốc gia vì tánh khí hay tranh giành ngôi vị trong nội bộ của Ông../.(VA)