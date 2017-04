United Lôi Kéo Dập Mặt BS Gốc Việt, Mất Liền 1 Tỉ Đô; Bác Sĩ David Đào Là Hành Khách Bị Lôi Kéo Bằng Bạo Lực Trên Chuyến Bay United Airlines

Video ghi lại hình ảnh 1 hành khách bị lôi kéo từ 1 chuyến bay của hãng United Airlines hôm chủ nhật và bị tung lên mạng đã trở thành ác mộng với tổng giám đốc Oscar Munoz - trong tháng qua, chính ông này đuợc tạp chí PR Week phong danh hiệu “Communicator of the Year”.1 hành khách bị mời xuống vì thiếu ghế do nhân số của đoàn phi hành tăng thêm 1 người.Nhưng, thay vì xin lỗi khách hàng, tổng giám đốc Munoz mô tả hành khách bị lôi xuống là hung hăng và gây khó khăn – ông cả quyết: nhân viên hành động đúng theo thủ tục đã đuợc huấn luyện.Giải thích của ông Munoz gây bất bình trong dư luận và hãng United ứng phó không đủ nhanh để hạn chế thiệt hại gây ra bởi video.Chuyên gia giao tế Rupert Younger tại Oxford University nói: tổng giám đốc nên xin lỗi theo cách có tình cảm hơn, có ý nghĩa hơn và với tính cách cá nhân hơn. Ông Younger nói: hãng máy bay cũng phải giải quyết các quan ngại trong công chúng về chính sách đối xử với khách hàng trong trường hợp tương tự.Hôm Thứ Ba, người xử dụng đưa lên mạng xã hội các ý kiến bất lợi, như khẩu hiệu “sẵn sàng đánh người khi thiếu chỗ”.Giá cổ phiếu của United Airlines mất 4% tại Wall Street.Ngoài ra, video lôi kéo hành khách xuống phi cơ gây chú ý tại Hoa Lục, là 1 thị trường đang phát triển của hãng này.Trong khi đó các bản tin của nhiều báo như LA Times, The Courier-Journal, BBC hôm Thứ Ba cho biết tên của hành khách bị lôi kéo bằng bạo lực, dập mặt, chảy máu trên chuyến bay United là người đàn ông Mỹ gốc Việt David Đào.Ông David Đào là một bác sĩ đã học quân y tại VN trong thập niên 1970s, vượt biên, học y lại ở California, làm bác sĩ trong 1 trại tù ở Michigan City (Indiana) một năm rồi bỏ, ra ngoài bị Kentucky treo bằng, xin lại buộc học thêm. Đào cố gắng lấy lại giấy phép hành nghề y khi ông làm việc từ tháng 8 năm 2015 tới tháng 8 năm 2016. Trước đó vào tháng 2 năm 2005 ông đã bỏ giấy phép hành nghề bác sĩ sau khi ông bị bắt, truy tố tội liên quay tới ma túy vào năm 2003 tại Elizabethtown, theo hồ sơ từ Kentucky Board of Medical Licensure vào tháng 6 năm ngoái. Vợ ông nữ bác sĩ Teresa Đào, cũng có bằng hành nghề bác sĩ tại thành phố Elizabethtown, cách Louisville về phía nam 40 dặm.Bác sĩ David Đào bị tòa xử và kết án 98 tội biên toa thuốc gây nghiện để đổi lấy sex đồng tính. Một nam bệnh nhân được BD Đào chữa, rồi làm việc cho BS Đào, nhưng rồi bỏ vì bị đòi sex đồng tính. Ngoài ra, BS Đào giỏi cờ bạc, thắng nhiều giải poker và thhắng $234,664. Năm 2004, BS Đào học nghề nấu bếp vì thích nấu ăn.Vụ hãng United Airlines lôi kéo bạo hành ông David Đào bị đưa lên mạng đã làm cho chứng khoán của hãng này bi mất 1 tỉ đô la hôm Thứ Ba, tức 3% trị giá chứng khóan của hãng này. Vào buổi chiều cùng ngày, chứng khóan của hãng hàng không này đã phục hồi lại phần nào nhưng vẫn còn bị thiệt hại tới 600 triệu đô la.Báo New York Times hôm Thứ Ba cho biết hãng hàng không United Airlines đã xin lỗi hôm Thứ Ba và nói rằng họ sẽ xem xét lại các chính sách của họ sau khi các videos cho thấy vụ ông Đào bị lôi ra khỏi máy bay làm cho công chúng phẫn nộ. Tổng giám đốc United Airlines là Oscar Munoz cho biết torng một tuyên bố rằng United “gánh hoàn tòan trách nhiệm” đối với trường hợp này và rằng, “không một ai nên bị ngược đãi như vậy.”