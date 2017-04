Mẫu Hạm Mỹ Trực Chỉ Bán Đảo Triều Tiên, Kim Jong Un Dọa Sẵn Sàng Nổ Nguyên Tử; TQ: Phạt Bắc Hàn, Cấm Nhập Cảng Than

WASHINGTON - TT Trump nhắc lại hôm Thứ Ba: Hoa Kỳ sẵn sàng giải quyết vấn đề Bắc Hàn nếu cần thiết, dù Trung Cộng tiếp sức hay không, theo tường thuật của AFP.Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phóng twitter ghi rõ: Bắc Hàn muốn tìm kiếm rắc rối – nếu Beijing quyết định giúp là tốt, nếu không, chúng tôi giải quyết vấn đề không có họ.Trước đó, Pyongyang dọa chiến tranh nguyên tử với Washington khi có bất kỳ dấu hiệu nào về hành động xâm luợc từ Hoa Kỳ trong lúc hải đội của mẫu hạm USS Carl Vinson đang trực chỉ bán đảo Hàn thay vì thăm hữu nghị các bến cảng Australia.Theo twitter phóng đi lúc 4 giờ 59 phút sáng Thứ Ba, TT Trump cho hay ông đã giải thích với chủ tịch Tập rằng Trung Cộng có thể đạt thương luợng về mậu dịch thuận lợi hơn nhiều nếu giúp giải quyết vấn đề Bắc Hàn.Liên quan đến tình hình Bắc Hàn một bản tin khác cho biết rằng Trung Quốc đã ra lệnh cho các tàu chở than của Bắc Hàn, là hàng xuất cảng quan trọng nhất của đất nước bị cô lập, trở lui về Bắc Hàn cả tháng nay sau khi hứa trong tháng 2 sẽ đình chỉ các nhập cảng nhiên liệu đối với phần còn lại trong năm.Trung Quốc đã đình chỉ tất cả nhập cảng than từ Bắc Hàn hôm 26 tháng 2 để tuân hành nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Hàn và nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong Un vì thử vũ khí nguyên tử và bắn phi đạn.