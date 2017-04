VN: Thứ 3 Quốc Tế Về Án Tử Hình

Tổ chức Amnesty International đưa tin: số vụ hành quyết tử tù giảm trong năm qua, nhưng án tử hình còn nhiều – 1 tiểu bang Hoa Kỳ định thực hành 1 số án tử hình theo thủ tục tốc hành vì thuốc độc sắp đến ngày hết hạn sử dụng.Tại Arkansas, chương trình hành quyết 8 tội nhân đuợc sắp xếp lại để thi hành trước đầu Tháng 5 với thuốc độc Midazolam hết hạn xử dụng vào cuối Tháng 4. Với thẩm quyền tư pháp Arkansas, quyết định này là thực tế. Tính vào ngày cuối năm 2016, ít nhất 18,848 tử tù chờ ngày hành quyết.Trong năm qua, 1032 tội nhân đã bị các chính quyền hành quyết, là giảm khoảng 1/3 so với năm 2015 là thời gian chứng kiến số hành quyết kỷ lục trong 25 năm.Amnesty ghi nhận 141 quốc gia đã bỏ án tử hình và 57 nước tiếp tục dùng.Với Trung Cộng, hành quyết tử tù là bí mật quốc gia – số liệu cho Beijing cung cấp là khó kiểm nhận và giới quan sát tin là đuợc “bọc đường”. Beijing vờ trong sáng với việc này – phát ngôn viên Amnesty International nói “Chúng tôi giả định có con số lớn về các hành quyết không báo cáo hay không bị khám phá”. Giới quan sát tin rằng số tội nhân bị hành quyết tại Hoa Lục là cao nhất thế giới - trong phúc trình thường niên 2017, Amnesty International ghi 5 nước đứng đầu về hành quyết tử tù gồm Trung Cộng, Pakistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia.Ngoài ra, số liệu do Hà Nội công bố lần đầu tiên hồi đầu năm cho thấy số tử tội bị hành quyết tại Vietnam cao hơn nhiều phỏng đoán trước đây, với hơn 400 vụ hành quyết trong 3 năm qua. Toà án các nước quyết định 3117 án tử hình trong năm 2016, cao hơn năm trưóc 1119 vụ. Số án tử hình tại Nigeria tăng gấp 3.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Dù thi hành án tử vẫn là bí mật tại Đông Nam Á nhưng số liệu mới được công bố cho thấy tình trạng đáng quan ngại trong việc áp dụng án tử tại Việt Nam, đặt nước này lên hàng thứ ba thế giới, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế.“Cũng giống như Trung Quốc, Amnesty International nói Việt Nam tiếp tục coi số liệu các vụ tử hình là bí mật quốc gia.“Tuy nhiên, theo bản phúc trình mà tổ chức này mới công bố thì thông tin mới có được trong năm nay cho thấy các vụ tử hình ở Việt Nam đã được thực hiện với tỷ lệ cao hơn so với những gì người ta vẫn nghĩ.“Chỉ riêng trong tháng Hai 2017, truyền thông Việt Nam công bố số liệu của Bộ Công an theo đó nói đã có 429 người bị tử hình trong thời gian từ tháng Tám 2013 cho tới tháng Sáu 2016, tức là trung bình 147 trường hợp mỗi năm. Không có số liệu cụ thể cho từng năm.”Hình từ trang mạng Đài BBC.