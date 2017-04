Canada, Mễ, Mỹ: Cùng Thầu World Cup 2026

NEW YORK - 3 nước Bắc Mỹ đưa giải vô địch bóng tròn thế giới trở lại châu Mỹ năm 2026 – nhưng, cuộc đấu thầu chung này có ý nghĩa nặng hơn về Hoa Kỳ với 60 trong 80 trận đấu đuợc tổ chức tại Hoa Kỳ.Chủ tịch liên đoàn túc cầu Hoa Kỳ Sunil Gulatin loan báo tin về World Cup 2026 tại New York với 2 chủ tịch liên đoàn bóng tròn Canada và Mexico xuất hiện bên cạnh.Tuy chủ tịch Gulatin nêu ra hình ảnh tượng nữ thần Tự Do như là tính đa dạng của World Cup, nhưng 2 lân bang chỉ tiếp đón 20 trận đấu – tất cả các trận tứ kết diễn ra tại Hoa Kỳ, theo xác nhận của chủ tịch Gulati. Ông mô tả cuộc thương luợng giữa 3 quốc gia Bắc Mỹ là thân thiện.Trong khi dân Canada và Mexico không hiểu tại sao đại diện của họ nhận tổ chức ít trận đấu như thế, dân Mỹ tự hỏi tại sao chia phần với 2 lân bang.3 nước đồng ý đấu thầu chung, nhưng thương luợng nội bộ đòi hỏi thời gian, như chờ kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ.Vào lúc 3 nước đạt đồng thuận, liên đoàn túc cầu thế giới FIFA quyết định World Cup tiếp nhận 48 thay vì 32 đội tuyển.Chủ tịch Gulati xác nhận TT Trump hậu thuẫn hoàn toàn, và đặc biệt hài lòng thấy lân bang Mexico cùng đấu thầu.Nga tiếp đón World Cup 2018, và Qatar năm 2022. Quyết định về nơi thi đấu là do kết quả biểu quyết tại FIFA 211 thành viên.