TNS Global: Thế Giới Kém An Toàn Với TT Trump

MOSCOW - Cuộc thăm dò do TNS Global thực hiện theo yêu cầu của thông tấn xã Sputnik ghi: thế giới cảm thấy kém an toàn khi TT tỉ phú Donnald Trump vào làm việc tại Bạch Ốc.TNS Global là 1 trong những cơ sở nghiên cứu lớn nhất thế giới phỏng vấn 7,148 người tại 7 quốc gia từ ngày 16 đến ngày 22-2 cho hay: đa số trả lời như thế với câu hỏi “thế giới trở nên an toàn hơn hay kém an toàn với TT Hoa Kỳ là Donald Trump”.Tại Đức, 72% đối tượng phỏng vấn tin rằng kém an toàn, là cao nhất - tỉ lệ tương ứng tại Pháp, Brazil và UK lần luợt là 64%, 60% và 55%. Ngay tại Hoa Kỳ, tỉ lệ dân thấy kém an toàn là 45%.Hành động của TT Trump đuợc bàn luận nhiều nhất từ ngày tuyên thệ nhậm chức là trận tấn công căn cứ không quân Syria bằng phi đạn Tomahawk hôm 7-4.