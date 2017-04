Trần Trọng An Sơn Ra Mắt Thơ Tâm Tư Người Lính Biển

Trong buổi ra mắt tập thơ “Tâm Tư Người Lính Biển” của Hải Quân Trần Trọng An Sơn.

“Chiều trên biển vắng lang thang,

Nhớ về quê mẹ vô vàn đớn đau!”

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Đài Truyền Hình VNA-TV (57.3) vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017, Nhà thơ Hải Quân Trần Trọng An Sơn đã ra mắt tập thơ “Tâm Tư Người Lính Biển” đây là tập thơ thứ hai anh ra mắt cùng chiến hữu, bạn bè, thân hữu và đồng hương. Tập thơ thứ nhất “Nỗi Lòng” đã ra mắt cách nay hơn một năm.Trong thư mời nhà thơ Trần Trọng An Sơn đã viết: “Hơn 40 năm rời quân ngũ, xa quê, chúng ta chỉ còn giữ được tình ngùời Việt Nam chung sồ phận lưu vong, đến vơi nhau để cùng chia xẻ tâm tư u uẩn trong niềm ước vọng quang phục quê hương không thể nào nguôi trong lòng người lính…...”Tham dự buổi ra mắt tập thơ “Tâm Tư Người Lính Biển” có qúy niên trưởng, chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thân hữu, đồng hương các cơ quan truyền thông. Chương trình văn nghệ giúp vui có Ban Tù Ca Xuân Điềm, các Ca sĩ Khánh Vân, Lan Hương, Xuân Thanh, Ban hợp ca Lính Biển, nghệ sĩ Bích Thuận và một số nghệ sĩ thân hữu...Điều hợp chương trình có các MC. Xuân Thanh, Thu Trâm, Thúy Anh.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California phụ trách.Sau đó MC. Đài Truyền Hình 57.3 cô Mỹ Linh, một người trẻ nhưng đã hiểu rất nhiều về những biến cố xãy ra cho quê hương Việt Nam, cho những người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô cho biết, tập thơ dày 45 trang với 20 bài thơ trong đó có 14 phụ bản hình màu đã nói lên kỷ niệm, quê hương và đời lính biển. Đặc biệt trang bìa sau hình màu “Cột bia chủ quyền Quần Đảo Trường Sa do Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa dựng trên đảo Nam Yết, thuộc Song Tử Tây.”Mở đầu MC Mỹ Linh đã đọc lên hai câu thơ trong trang đầu tập thơ:Sau đó Mỹ Linh cũng đã trích dẫn một số câu thơ như: “Đứng bên nầy biển xót xa, Bên kia sông nước, quê nhà tang thương...”Hoặc: “Nhìn mưa ta đếm giọt sầu, Giọt nào cho nước, giọt nào cho dân...” trong phần trình bày duyên dáng MC Mỹ Linh trích dẫn những đoạn thơ làm cho người nghe không dấu được ngậm ngùi khi nghĩ về một quê hương trải qua quá nhiều đau thương...Sau đó Hải Quân Nguyễn Thế Phiệt một chiến hữu Hải Quân, một người bạn tranh đấu luôn luôn sát cánh bên nhau lên giới thiệu tác giả Trần Trọng An Sơn. Ngoài những lời giới thiệu, các chiến hữu và đồng hương ai cũng biết, Trần Trọng An Sơn đã bị tai biến trong một phiên họp cộng đồng tại Trung Tâm Công Giáo, sau đó anh được đưa vào nhà thương chữa trị, bịnh tình anh lúc đó tưởng chừng như không cách nào hồi phục được thế mà nhờ vào ý chí mãnh liệt của một chiến sĩ, một người Hướng Đạo Sinh mà anh đã kiên nhẫn tập luyện, vươt qua những khó khăn để tự mình vươn lên tiếp tục con đường đấu tranh, bây giờ anh không cầm súng nhưng thay vào đó anh cầm bút để sáng tác những bài thơ nói về quê hương, về những chiến đấu anh dũng cho quê hương của bao người chiến sĩ đang đấu tranh trong quốc nội.Trần Trọng An Sơn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đấu tranh có truyền thống, Thân Phụ anh là một Đại Lão Đồng Chí Việt Nam Quốc Dân Đảng năm nay ngoài 100 tuổi vẫn sáng suốt để kể về cuộc đời hoạt động của ông, của các đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng, kể lại cho các thế hệ sau nghe về những ngày lao lý trong các hầm tù thời Đệ Nhất Cộng Cộng Hòa và những giai đoạn đấu tranh khó khăn của Việt Nam Quốc Dân Đảng...Nhờ đó mà Trần trọng An Sơn tiếp nối con đường đấu tranh không chùng bước trong cuộc đời anh..Tiếp theo chương trình văn nghệ đấu tranh qua những tiết mục như: “Thơ Trần Trọng An Sơn” với bài hát “Thơ Của Tôi” của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện do Xuân Điềm phổ nhạc. “Hải Quân Hành Khúc” với bài thơ “Ra Khơi” Đêm Nguyện Cầu, “Tấm Lòng Thủy Thủ” Đặc biệt với bản “Mẹ Ơi Con Mẹ Chưa Già” do Nguyễn Phục Hưng trình diễn...Kết thúc chương trình văn nghệ với Ban Hợp Ca Xuân Điềm cùng các Nghệ Sĩ tham dự hát đồng hát bản “Vẫn Còn Đây Các Con Của Me” và bản “Bài Ca Tuổi Trẻ.”