Vài hàng báo tin bạn qua đời



Giao Chỉ, San Jose





Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh ra đi tại San Jose sáng ngày thứ ba 11 tháng 4-2017 hưởng thọ 90 tuổi.

Xin viết thêm. Sáng thứ tư tang gia sẽ họp với nhà quàn để loan báo về ngày giờ tang lễ. Có thể thu xếp vào cuối tháng tư để thân quyến từ xa về tham dự.

Xin tạm thời loan báo đến các chiến hữu, bạn bè, các hội đoàn quân đội, nhảy dù, quân nhu, tiếp vận, phòng quân sử TTM, Các bạn tù, các bạn học sinh , các bạn nhiếp ảnh, các bà con xóm giềng, các bạn truyền thông, các bạn nhà thờ khắp bốn phương. Nếu có tài liệu kỷ niệm, chia buồn, nhắn gửi từ phương xa. Xin gửi về cho chúng tôi qua email -- giaochi12@gmail.com -- để tập trung cho ngày tưởng niệm trong tang lễ.

Trân trọng.

​

Viết thêm nữa. Sáng thứ hai cô Thanh Trúc từ DC gọi điện thoại. Bác Lộc còn đấy không . Tôi trả lời. Vâng, Bác Lộc vẫn còn đây. Thanh Trúc nói. Bác còn ở đó nhưng ông Nguyễn Ngọc Linh trên này mới đi tối qua. Tôi nói: Bác xin chia buồn cùng tang quyến. Đành vậy thôi. Xa xôi quá. Không đi được đâu. Bác chỉ đi những đám quay đây thôi. Nhớ ông Linh nhiều lắm. Thời kỳ họp trên DC đấu tranh cho tù cải tạo, ông Linh là tay boxing ngon lành.



Sáng thứ ba: Cô Kim Phung gọi điện thoại. Bác Lộc có đây không. Tôi trả lời. Vâng bác Lộc đây. Kim Phụng nói. Bác còn đây thì lên mau. Thầy Nguyễn Ngọc Hạnh đi rồi. Đi sáng nay lúc 5 giờ. Tôi vội vàng chạy lên chỗ ông Hạnh ra đi. Vội vàng vì tình cảm, chứ bạn đã đi rồi thì cứ tà tà nằm chờ thôi. Và tôi gặp ông Hạnh còn nằm đó. Nghìn thu vĩnh biệt.



Tháng trước lên thăm bạn vẫn còn ngồi trước cửa phòng. Tiếng Mỹ tiếng Việt nói rất ít. Chỉ còn nói tiếng Tây. Thời thơ ấu ông ở trong tu viện bên Pháp. Bây giờ tuổi thơ trở về trong thể xác cao niên. Tôi và ông nói chuyện toàn tiếng Pháp. Tôi nói pas si pas tu, colonel Hạnh hiểu hết. Sáng nay thì ông nằm yên sau giấc ngủ nhẹ nhàng. Đầu Xuân con gà tôi có nghe bạn Hạnh nói. Đời MOI chỉ nhớ chuyện Lính, chuyện Tù và chuyển Ảnh. Tôi nói. Chuyện Lính , chuyện Tù coi như quá lâu rồi. Về Ảnh ông đã có ảnh Cờ Vàng là ở lại ngàn năm.



​

​​ ​​ Hai bức hình làm rung động cộng đồng. Bức dựng cờ tại Thành Nội 68 trong nước và bức vá cờ xây dựng tại hải ngoại. Bức người vợ và nước mắt trên thẻ bài cũng rất xúc động tôi đã có dịp đem triển lãm tác phẩm này tại Mạc Tư Khoa khi cờ đỏ vừa hạ xuống tại điện Cẩm Linh

Bây giời sau cùng, ông ra đi để lại những lá cờ. Thấy hình cờ lá nhớ đến ông. Hẹn thư sau.

Xin xem tiểu sử đính kèm.

--

Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh





Sinh năm 1927 tại Hà Đông, gia nhập Không quân Việt Nam năm 1950. Ông Hạnh tốt nghiệp trường Nhiếp Ảnh Pháp ở Toulouse năm 1956 và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Năm 1957, ông sáng lập Hội Nhiếp Ảnh Quân Đội Việt Nam . Năm 1961, ông trở thành Sĩ quan nhiếp ảnh chiến trường của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, binh chủng Nhảy Dù. Ông được chọn làm Hội viên danh dự Hội nhiếp ảnh quốc tế năm 1971. Trong thời gian làm phóng viên chiến trường, ông được lãnh nhiều giải thưởng cao quý về nhiếp ảnh tại nhiều quốc gia khác nhau.

Sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, ông Nguyễn Ngọc Hạnh bị đi tù Cộng sản như bao nhiêu đồng đội khác . Đến năm 1983, hội The Royal Photographic Society of Great Britain can thiệp cho ông được trả tự do với 63 chử ký của nhiều quốc gia khác nhau. Ông đến Hoa Kỳ năm 1989.

Ông Hạnh thành lập Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam tại San Jose năm 1990. Sau đó hội trở thành Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc California vào năm 2000. Sau gần 20 năm định cư tại Hoa Kỳ, ông Hạnh đã đào tạo hàng trăm nhiếp ảnh viên chuyên nghiêp. Nhiều học trò của ông được nhận làm Hội viên danh dự Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh và các Hội Nhiếp Ảnh Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ.

Ông được nhận là hội viên của nhiều Hội Nhiếp Ảnh trên nhiều quốc gia khác nhau. Trong cuộc đời nhiếp ảnh, ông Hạnh đã nhận được 92 huy chương Vàng, 110 huy chương Bạc và rất nhiều giải thưởng khác nhau cho sự nghiệp nhiếp ảnh của ông. Ông Hạnh cũng là thầy dạy nhiếp ảnh, đào tạo những Nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

Ông định cư, và từ trần tại San Jose (Bắc Cali)