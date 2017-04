CIA Bị Tố Đã Tấn Công Mạng 40 Trận Tại 16 Nước Toàn Cầu

SAN FRANCISCO, Calif.--Nhiều trận tấn công mạng nhắm vào nhiều tổ chức khắp thế giới đã thực hiện bởi các công cụ tối mật của CIA -- mà các công cụ này lộ ra gần đây bởi Wikileaks, theo công ty an ninh mạng Symantec Corp hôm Thứ Hai.Có nghĩa là, chính CIA đã tấn công toàn cầu.Symantec nói là đã dò ra ít nhất 40 trận tấn công mạng tại 16 quốc gia là do các công cụ tối mật mà WikiLeaks công bố là công cụ của CIA.CIA không xác nhận rằng các hồ sơ WikiLeaks là thật hay giả. Nhưng phát ngôn nhân CIA là Heather Fritz Horniak nói rằng bất kỳ tiết lộ naò từ WikiLeaks đều nhằm gây thiệt hại cho cộng đồng tình báo Mỹ, “không chỉ gây nguy hiểm cho nhân viên tình báo Mỹ và các chiến dịch Mỹ, nhưng còn nhằm cho các kẻ thù của Mỹ có công cụ và thông tin để gây hại cho Mỹ.”Horniak nói rằng:“Điều quan trọng cần ghi nhận rằng CIA trên mặt pháp lý bị cấm theo dõi các các nhân trên lãnh thổ Mỹ, kể cả theo dõi các công dân Mỹ, và CIA không hề theo dõi gì như thế.”Bà từ chối bình luận cũ thể về nghiên cứu của Symantec.Nhà nghiên cứu Eric Chien tại Symantec nói rằng các công cụ CIA bị WikiLeaks tiết lộ không liên hệ chuyện theo dõi đông người, và tất cả các mục tiêu [theo dõi] đều là viên chức công quyền hay có trị giá an ninh quốc gia.Một phần bởi vì một số mục tiêu là các nước đồng minh của Mỹ tại Châu Âu.Chien nói, “có những tổ chức ở đó sẽ kinh ngạc khi thấy mình là mục tiêu của CIA.”Symantec nói các lĩnh vực bị CIA cho vào mục tiêu sử dụng công cụ tin tặc bao gồm tài chánh, viễn thông, năng lượng, không gian, kỹ thuật tin học, giáo dục và tài nguyên thiên nhiên.Bênc ạnh Châu Âu, nhiều quoôc gia là đối tượng cho CIA nhắm vào là ở Trung Đông, Châu Á và Châu Phi.Bản tin không nói là có nhắm vào Việt Nam hay không.Có một máy điện toàn tại Mỹ bị dính virus trong trường hợp có lẽ là tìnhc ờ, chỉ vài giờ sau là được gỡ bỏ virus ngay.Tất cả các chương trình nhu liệu này là mở cổng sau vi tính, chép về các hồ sơ, chứ không nhắm phá hủy bất cứ gì.