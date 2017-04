Cố Vấn An Ninh McMaster: Mục Tiêu Đánh ISIS, Loại Assad

WASHINGTON - Trong buổi phỏng vấn truyền hình đầu tiên, cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump kêu gọi Nga tái thẩm định chính sách hậu thuẫn lãnh tụ Assad, và cho biết: mục tiêu đôi của Hoa Kỳ ở Syria là đánh ISIS cùng lúc loại trừ lãnh tụ bạo quyền Assad. Trong khi ngoại trưởng Tillerson sắp đến Moscow, cố vấn cựu Tướng H.R. McMaster tuyên bố: Moscow phải quyết định nên hay không tiếp tục giúp chế độ giết người.Qua 1 chương trình của Fox News, Tướng McMaster nói “Thật là khó hiểu bằng cách nào 1 giải pháp chính trị về Syria có thể thực hiện với sự tiếp tục của chế độ Assad – nay là lúc để các nước tự vấn, và Nga nên tự hỏi sao có thể hậu thuẫn 1 chế độ giết người, tàn sát dân của mình”. Theo lời ông, thế giới thấy Nga là 1 phần của vấn đề.Cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump khẳng định: trận tấn công căn cứ Syria bằng phi đạn Tomahawk có ý nghĩa của thông điệp cảnh cáo Assad – ông cũng không loại trừ hành động quân sự kế tiếp nếu Assad tiếp tục bạo hành.Tuớng McMaster nói rõ “Chúng tôi sẵn sàng làm mạnh hơn – TT sẽ quyết định điều gì là tốt nhất với quyền lợi an ninh quốc gia”. Các nhà lập pháp nhắc nhở “Hành động về Syria không hoàn toàn do TT định đoạt” trong khi nghị sĩ CH Lindsey Graham tin rằng TT Trump không cần đuợc lập pháp ủy nhiệm khi Assad vi phạm luật cấm vũ khí hoá học.