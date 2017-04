Tiểu Bang New York Cho Miễn Học Phí Cao Đẳng

NEW YORK CITY - Lập pháp của tiểu bang New York đã chấp thuận ngân sách mới gồm kế hoạch miễn học phí bậc cao đẳng gọi là Excelsior Scholarship trong hệ thống giáo dục công lập của tiểu bang.Bắt đầu từ học kỳ muà thu 2017, miễn học phí đuợc áp dụng với con em cư dân New York ghi danh học toàn thời gian với State University of New York hay City University of New York nếu lợi tức gia đình không hơn 100,000.Qua năm 2019, khi kế hoạch này đuợc thực hành toàn phần, giới hạn lợi tưc gia đình là 125,000.Thống đốc Andrew Cuomo là tác giả của sáng kiến Excelsior Scholarship.