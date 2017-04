6 Năm, Lương Bác Sĩ Tăng $88,000/Năm

Trung bình các bác sĩ lãnh lương khoảng 425 nhiều hơn họ đã lãnh trong năm 2011, theo thăm dò lương bác sĩ trên toàn quốc mới nhất từ báo chăm sóc sức khỏe Medscape cho biết.Hơn 19,200 bác sĩ trong 27 chuyên khoa đã tham dự vào cuộc thăm dò trong năm nay.Kết quả cho thấy rằng mức lương trung bình đã tăng $88,000 trong thời gian 6 năm vừa qua – từ $206,000 trong năm 2011 lên $294,000 trong năm nay 2017.Trong thế giới của các bác sĩ, có sự khác biệt đáng lưu ý trong mức lương giữa các chuyên gia và bác sĩ gia đình. Với lương trung bình hàng năm $316,000 năm nay, các chuyên gia qua mặt các đồng nghiệp chăm sóc gia đình gần $100,000.Trong lãnh vực giới tính, phụ nữ làm ít lương hơn đà ông – ở mức $197,000 so với $229,000. Nhưng sự chênh lệch mức lương theo giới tính có vẻ đang thu hẹp: chỉ 18% đối với các bác sĩ ở tuổi từ 34 trở xuống, so với hơn 33% đối với các bác sĩ ở tuổi từ 35 trở lên.Trong khi đó, hành nghề y tại vùng miền trung Hoa Kỳ có vẻ có lợi hơn hành nghề y tại các bờ biển miền Đông và miền Tây – ít nhất khi đặt vào bối cảnh của tổng chi phí của cuộc sống.Lương trung bình trong năm nay tại California, Alaska và Hawaii là $290,000, trong khi là $284,000 tại các tiểu bang miền trung Atlantic như New York và Massachusetts – nơi mà tập trung nhiều hệ thống sức khỏe uy tín nhất trên toàn quốc.Ngược lại, các bác sĩ tại miền trung Hoa Kỳ, từ North Dakota tới Iowa và Nebraska, có lương hàng năm trung bình cao nhất ở mức $317,000. North Dakota đứng đầu danh sách với lương trung bình $361,000.