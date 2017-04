SV Quốc Tế Xin Vào Học UC Giảm Vì Sợ Trump Gây Khó Dễ

SAN FRANCISCO, Calif.—Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy các sinh viên quốc tế xin vào học ở University of California trong năm ngoái ít hơn nhiều so với 12 năm trước đó, và tình hình giảm đơn nhập học từ quốc tế trùng hợp với cuộc bầu cử của TT Trump.Báo San Francisco Chronicle ghi rằng suy giảm xảy ra sau hơn một thập niên trong đó đơn nhập học từ sinh viên quốc tế gửi tới UC tăng trung bình 21% mỗi năm, theo cuộc nghiên cứu của American Association of Collegiate Registrars and Admissions (AACRA).Hạn chót đơn xin nhập học cho đại học hệ UC có khóa mùa thu 2017 là ngày 30/11/2016, trong khi Trump đắc cử Tổng Thống ngày 8/11/2016.Đơn gửi từ Mexico giảm 30%. Các quốc gia có dân số Hồi giáo đông gửi đơn xin nhập học UC giảm 10%.Bản khảo sát 261 trường đại học cho thấy gần 40% các trường này đều có mức giảm ít nhất 2% số lượng đơn xin nhập học từ sinh viên quốc tế, trong đó giảm nhiều nhất là từ các quốc gia vùng Trung Đông.Melanie Gottlieb, Phó giám đốc hội AACRA, nói rằng nhiều người nghĩ rằng chính phủ mới của Mỹ không muốn đón nhiều sinh viên quốc tế, trong khi đó nhiều người nộp đơn bày tỏ lo ngại về “ngôn ngữ tiêu cực chống Hồi giáo, và về thay đổi chính sách di trú ngay cả trước khi Trump ký sắc lệnh hạn chế cấp visa từ các quốc gia Hồi giáo.Tuy nhiên, có 7 đại học UC có tăng lượng đơn nhập học từ quốc tế.Như ở đại học UC Davis, tăng 3% đơn xin từ sinh viên quốc té cho khóa mùa thu sắp tới, trong khi tăng 21% cho mùa thu năm ngoái. Tương tự ở một số trường UC khác.Có thể giải thích vì nhãn hiệu UC có sự quyến rũ lớn đối với nhiều sinh viên quốc tế.Dù vậy, tốn nhiều tiền để vào học ở UC… một sinh viên quốc tế sẽ phải trả theo chi phí ngoài tiểu bang, mới đây UC tăng 5%, và như thế học phí hàng năm kể từ mùa hè 2017 sẽ là 41,964 USD/năm. Đó là học phí, chưa kể tiền ăn, tiền phòng, tiền sách vở…