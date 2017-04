Có Bằng Cao Học Kinh Doanh: Phụ Nữ Lương Kém Quí Ông 20%

SACRAMENTO, Calif.—Tại tiểu bang California, dị biệt là 7,227 đôla/năm…Một phụ nữ làm việc toàn thời gian tại California có mức lương trung bình là 43,335 USD, trong khi một người đàn ông có lương trung bình 50,562 USD/năm, theo bản phân tích của Sở Thống Kê thực hiện bởi viện nghiên cứu National Partnership for Women and Families.Như thế là, dị biệt lương anm nữ trung bình là hơn 7,200 USD/năm. Tức là trung bình đắt hơn 5 tháng tiền thuê nhà ở tiểu bang California.Thê thảm nhất là phụ nữ gốc Latin, chỉ có lương 43 cents đối với 1 đôla đồng lương của đàn ông da trắng.Phụ nữ da đen kiếm được 63 cents, và phụ nữ gốc Á kiếm được 72 cents.Tính chung, phụ nữ ở tiểu bang California sẽ lãnh thêm 78.6 tỷ USD/năm nếu họ có lương bằng với đàn ông. Có nghĩa là, hiện nay quý bà thiệt thòi gần 80 tỷ USD/năm.Có nhiều lý do giải thích sự cách biệt, bên cạnh những thành kiến và kỳ thị thường có. Mặc dù dị biệt lương nam nữ có trong bất kỳ ngành nghề nào, nhưng thường cũng vì phụ nữ thường chọn những nghề có lương không cao và tăng chậm: nghiên cứu năm 2016 của hai kinh tế gia Francine Blau và Lawrence Kahn, in trong tập san National Bureau of Economic Research, cho thấy 51% dị biệt lương nam nữ vì ngay cả nữ chuyên gia cũng thường trong lĩnh vực lương thấp của ngành, như y tá và giáo viên.Một bản phân tích năm 2015 của Bloomberg về trường hợp hơn 12,000 chuy6n gia đã tốt nghiệp Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) đã có 8 năm ra trường, phụ nữ có lương 20% kém hơn các nam sinh viên tốt nghiệp cùng năm.