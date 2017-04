VN Thất Nghiệp Sẽ Cao Hơn

HANOI -- Tình hình thất nghiệp ở VN vẫn là nỗi lo lớn...Báo Đất Việt ghi nhận tình hình: Nghịch lý thanh niên Việt thất nghiệp cao bất thường.Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 6,96%, cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung.Đó là con số được Tổng cục Thống kê đưa ra liên quan đến số người thất nghiệp quý 1/2017, tổng con số thất nghiệp là khoảng 1,14 triệu người. Tuy nhiên, một con số đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp cao bất thường trong độ tuổi thanh niên. Theo đó, có tới hơn 500 nghìn thanh niên từ 15-24 tuổi bị thất nghiệp.Báo Đất Việt ghi lời bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động cho biết, ảnh hưởng của sự cố biển miền Trung khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Hà Tĩnh tăng cao, từ hơn 2,16% lên đến 17%.Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã giải quyết được việc làm cho 21.986 lao động, trong đó lao động trong tỉnh là 11.000, ngoại tỉnh là 4.600, xuất cảng hơn 6.200 lao động.Thế nhưng, hiện vẫn còn 275 doanh nghiệp và 44 hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động do sự kiện Formosa.Trong khi đó, báo Lao Động ghi lời nhận định của PGS-TS Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) rằng: Lao động Việt Nam có nguy cơ thất nghiệp cao.Bản tin Lao Động ghi lời ông Vũ Quang Thọ:“Theo thỏa thuận trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), có 8 lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển, gồm: Nha khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật, Xây dựng, Kế toán, Kiến trúc, Khảo sát và Du lịch. Thế nhưng, ở Việt Nam (VN) hiện nay, ngoài ngành du lịch, các ngành khác vẫn còn chuẩn bị ở mức sơ khai; cơ sở vật chất đào tạo nguồn nhân lực cũng chưa đáp ứng được. Nếu tình trạng này không được cải thiện thì trong tương lai không xa, nguy cơ thất nghiệp là rất cao…”Đối với câu hỏi “Như vậy có thể hiểu, trao đổi nguồn nhân lực là thách thức lớn đối với VN, thưa ông?” ông Vũ Quang Thọ cho biết:“Đúng vậy, trước khi thực hiện trao đổi thì người công nhân phải được trang bị kiến thức chung, tay nghề, ngôn ngữ và văn hóa. Chúng ta cứ nói là chúng ta đào tạo được nguồn nhân lực ở trình độ cao, tỉ lệ được đào tạo cao… nhưng thực tế so với nhiều nước trên thế giới, chúng ta còn rất thấp, rất yếu. Kể cả loại lao động được coi là ở trình độ cao ấy, so với các nước vẫn còn thấp hơn họ về nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài.Theo một khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn năm 2015, VN có trên dưới 1 triệu người lao động (NLĐ) ở nước ngoài, trong số đó chỉ có khoảng 1-2% là lao động có tay nghề cao. Bên cạnh đó, NLĐ vẫn chưa quen với tác phong làm việc công nghiệp, hiện đại. Vì thế NLĐ hay tùy tiện, không theo được yêu cầu của họ, kể cả những việc phục vụ trong gia đình, chứ chưa nói đến các loại nghề ở trình độ cao như kỹ sư, kiến trúc sư. Theo báo cáo gần đây nhất (tháng 12.2016) của Bộ LĐTBXH, số người mà VN có thể đưa ra nước ngoài làm việc theo thỏa thuận của AEC là rất ít và chỉ giới hạn trong một, vài nghề như kỹ thuật phần mềm máy tính, du lịch...”Có vẻ như khó giải quyết được nan đề thất nghiệp vậy.