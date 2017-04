Chó Cắn 6,700 Bưu Tín Viên 2016: Nhiều Nhất Ở Los Angeles, Houston

WASHINGTON -- Sở Bưu Điện Hoa Kỳ vừa phổ biến danh sách 30 thành phố hàng đầu có những vụ chó cắn nhân viên bưu điện.Tính trọn năm 2016, số lượng nhân viên bưu điện bị chó cắn khắp Hoa Kỳ là 6,700 người -- nhiều hơn 200 trường hợp so với năm 2015.Los Angeles đứng đầu Hoa Kỳ với vị trí là nơi nhân viên bưu điện bị chó cắn nhiều nhất: 80 vụ trong năm 2016.Sau đây là 30 thành phố theo thư1ứ tự có nhiều trường hợp nhânv iên bưu điện bị chó cắn nhiều nhất, con số kế sau tiểu bang là số vụ chó cắn trong năm 2016.Thứ tự -- Thị xã -- năm 2016 -- số vụ chó cắn.1. LOS ANGELES CA. 802. HOUSTON TX. 623. CLEVELAND OH. 604. SAN DIEGO CA. 575. LOUISVILLE KY. 516. DETROIT MI. 487. DENVER CO. 478. CHICAGO IL. 469. INDIANAPOLIS IN. 4410. MINNEAPOLIS MN. 4311. SAN ANTONIO TX. 4212. PORTLAND OR. 4113. DALLAS TX. 4114. PHILADELPHIA PA. 4015. COLUMBUS OH. 3916. BALTIMORE MD. 3617. PHOENIX AZ. 3518. CHARLOTTE NC. 3318. MEMPHIS TN. 3318. FORT WORTH TX. 3319. ST LOUIS MO. 3119. SEATTLE WA. 3120. SACRAMENTO CA. 3020. KANSAS CITY MO. 3021. BUFFALO NY. 2822. BROOKLYN NY. 2723. ST PAUL MN. 2624. NEW ORLEANS LA. 2525. CINCINNATI OH. 2426. WICHITA KS. 2326. OAKLAND CA. 2327. LONG BEACH CA. 2227. FLUSHING NY. 2228. SAN JOSE CA. 2128. LAS VEGAS NV. 2128. AKRON OH. 2129. OKLAHOMA CITY OK. 2029. RICHMOND VA. 2030. FRESNO CA. 1930. WASHINGTON DC. 19.