Đường Cao Hơn Nhà, Dỡ Bậc Tam Cấp, Làm Sao Vào Nhà?

Hiện nay, dọc theo đường Phạm Văn Đồng có nhiều nhà dân vẫn để nguyên bậc tam cấp cùng thang sắt đề dắt xe lên, xuống.

Hiện nay, dọc theo đường Phạm Văn Đồng có nhiều nhà dân vẫn để nguyên bậc tam cấp cùng thang sắt đề dắt xe lên, xuống.

SAIGON -- Qua các đợt hoàn thành dự án làm đường Phạm Văn Đồng (các năm 2013, 2014 và 2015), doc theo hai bên đường có nhiều nhà dân trở nên cao hơn mặt đường cả mét nên phải bắc thang lên xuống. Lúc đó, đơn vị thực hiện dự án đã xây bậc tam cấp miễn phí cho người dân nhưng vừa rồi phường lại yêu cầu tháo dỡ, theo Thanh Niên (TNO).Hàng chục hộ dân sống trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường 3, quận Gò Vấp, Sài Gòn bức xúc vì UBND phường yêu cầu bà con phải tự tháo dỡ bậc tam cấp trước nhà.TNO dẫn lời một số chủ nhà tại khu vực này, cho biết khi đường Phạm Văn Đồng mới được ủi, dọn mặt bằng, người dân không nắm được cao độ mặt đường (code) nên sửa, xây nhà theo cao độ cũ, ví dụ như theo cao độ của đường Lê Lai (cắt ngang đường Phạm Văn Đồng). Đến khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành, các hộ dân tá hỏa vì nền nhà mình bỗng cao hơn mặt đường đến cả mét, nhiều gia đình phải làm ngay thang sắt, thang gỗ để có lối ra, vào nhà. Thấy vậy, đơn vị thực hiện dự án đường Phạm Văn Đồng đã xây bậc tam cấp miễn phí cho tất cả các nhà ở đây.Đúng ra, có nhiều chủ hộ cho rằng bậc tam cấp mà đơn vị thực hiện dự án làm cho không được đẹp nên họ đã tự làm hoặc chỉnh sửa lại để lên xuống cho dễ dàng.TNO dẫn lời ông Huỳnh Tấn Kiệt, kể là do ông xây nhà theo cao độ của đường Lê Lai nên khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành, nhà ông cao hơn vỉa hè đến cả mét. "Lúc đó thấy bắc thang vô nhà mất thẩm mỹ quá nên đơn vị thực hiện dự án đã xây bậc tam cấp cho chúng tôi và không lấy tiền", ông Kiệt cho hay.Ông Kiệt cho biết tiếp là mới đây, UBND phường 3 đã vận động ông và hàng xóm tự nguyện tháo dỡ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, nếu không UBND phường sẽ dỡ bỏ. Điều này khiến ông Kiệt rất ngạc nhiên, và như các hộ dân khác, bà con đều chất vấn, rằng chẳng lẽ lúc đơn vị làm đường xây mấy bậc này phường không hay biết hay sao mà giờ yêu cầu dân tự tháo dỡ?Theo TNO, vấn đề còn nan giải hơn nữa đối với những căn hộ có 2 mặt tiền nhìn ra đường Lê Lai và đường Phạm Văn Đồng, ngặt một nỗi cao độ mặt đường Lê Lai lại cao hơn đường Phạm Văn Đồng. Như bà Trần Thị Bình, một chủ hộ tại đây, đã bức xúc nói: "Giờ mà đập bậc tam cấp ở phía Phạm Văn Đồng thì chúng tôi bắc thang vô nhà, còn hạ độ cao của nhà xuống thì về phía mặt đường Lê Lai, chẳng lẽ chúng tôi lại bắc thang leo ra khỏi nhà?"Hiện tại, một số hộ dân đã tự đập bậc tam cấp cũ, lắp đặt thang lên xuống bằng sắt, loại tiện dụng là có thể gập lên gập xuống và không chiếm vỉa hè. Tuy nhiên do thói quen, không phải lúc nào hệ thống lên xuống bằng sắt này cũng được gập lên gọn gàng khi không sử dụng.TNO dẫn lời anh T. cho biết khi sửa nhà, anh đã tự thuê thợ xây bậc tam cấp cho nhanh mà không đợi đơn vị làm đường đến làm cho. Vừa qua, UBND phường yêu cầu tháo dỡ nên anh lại thuê thợ đập bậc tam cấp cũ, đồng thời lắp hệ thống lên xuống bằng sắt hết 8 triệu đồng.TNO dẫn lời ông Võ Minh Trí (chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp), cho biết do cao độ đường Phạm Văn Đồng thấp hơn so với dự kiến ban đầu (?), còn người dân lại xây, sửa nhà theo cao độ cũ nên mới có tình trạng nhà cao hơn đường, và để người dân có thể ra vào nhà, đơn vị thi công đã xây bậc tam cấp cho các hộ dân.