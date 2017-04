3 Vụ Đâm Dao Ở L.A. Cảnh Sát Tới, Bắn 1

LOS ANGELES, Calif.-- Cảnh sát Los Angeles đã bắn, gây bị thương một người đàn ông hôm Thứ Sáu, sau khi xảy ra một loạt vụ đâm dao trong khu phố Skid Row giữa phố chính của Los Angeles làm 3 người bị đâm phải nhập viện.Theo bản phúc trình sơ khởi, các nhân chứng nhìn thấy nhiều người bị đâm bằng dao ở 3 địa điểm khác nhau trên khu phố Skid Row, theo lời Phó Giám Đốc Cảnh Sát Robert Arcos của ty Cảnh Sát LAPD, và là người trưởng phòng trung tâm của Ty LAPD.Vụ đâm dao đầu tiên xảy ra lúc gần giữa trưa, gần giao lộ đường số 7 và đường San Julian, theo lời phát ngôn nhân cảnh sát Barry Montgomery cuả Ty.Khi cảnh sát tới, mới biết xảy ra thêm vụ đâm dao thứ nhì cách nơi đó 4 đoạn phố, gần góc hai đường số 5 và đường Crocker.Cảnh sát chứng kiến vụ đâm dao thứ 3 gần góc hai đường số 6 và đường San Pedro -- nằm giữa 2 vụ đâm dao trên.Lúc đó, cảnh sát trực diện với nghi can tay còn cầm dao bén.Không rõ chính xác lúc đó ra sao đã dẫn tới vụ nổ súng. Cảnh sát nói có vũ khí bén tìm được nơi hiện trường.Montgomery nói cảnh sát đang điều tra xem có phải kẻ bị cảnh sát bắn -- hiện là nghi can vụ đâm dao thứ ba, xem có phải trách nhiệm 2 vụ đâm dao trước đó.Nhân chứng Miguel Mendez kể rằng ông đang đi trên chiếc skateboard (ván trượt) thì thấy cảnh sát trực diện một người đàn ông đang cầm dao.Mendez không thấy chuyện đâm dao nào, nhưng nói có thấy máu khắp nơi.Người bị cảnh sát bắn bị thương chưa được tiết lộ tên.Cũng chưa tiết lộ tên ít nhất 3 người bị đâm dao.Phía cảnh sát không có ai bị thương, và đã bắt 1 nghi can.