Mỹ Đánh Syria: Đồng Minh OK, Nga Chống, TQ Im Tại Họp LHQ

WASHINGTON - Hoa Kỳ bắt đầu đánh tổ chức “Nhà nước Hồi Giáo - ISIS” từ khoảng 3 năm tại Syria và Iraq – nhiều vũ khí đã đuợc tập trung trong vùng, là tài nguyên dồi dào để tấn công các mục tiêu tại Syria khi TT Trump ban lệnh trừng phạt sự Sử dụng vũ khí hoá học của binh lực Assad.1 trận tấn công chế độ Assad sẽ đuợc điều khiển từ xa để không gây tổn thất phi công. Hạm đội 6 hiện có 2 khu trục hạm, USS Porter và USS Ross, tại miền đông Địa Trung Hải có thể phóng phi đạn Tomahawk vào Syria – chiến hạm Hoa Kỳ đã bắn 47 phi đạn Tomahawk nhắm đánh ISIS tại Syria chỉ trong 1 đêm, vào Tháng 9-2014. Một loạt Tomahawk có thể làm im tiếng phòng không của đối phương. Ngoài ra, hạm đội 5 cũng có thể đáp ứng nhu cầu tấn công, như hàng không mẫu hạm George H.W. Bush đang có mặt tại Vịnh Arap.Về không quân, liên minh không tập ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu đã mở 7500 trận oanh kích bằng chiến đấu cơ và phi cơ không người lái từ 2014. Các công cụ không quân của Hoa Kỳ sẵn sàng tham chiến gồm F-22 Raptor, F-16 và cả pháo đài bay chiến luợc B-52. Chiến đấu cơ F-22 là loại tân tiến nhất thế giới hiện nay, có khả năng tàng hình, bay nhanh hơn 2 lần tiếng động và gắn bom hướng dẫn bằng tia laser. Lực luợng Hoa Kỳ còn có vô số phi cơ không người lái và trực thăng – ngoài ra, cũng phải kể đến 900 chiến binh của lực luợng hành quân đặc biệt đang giúp huấn luyện và vũ trang các đơn vị chống ISIS ở Syria và Iraq.TT Obama thường hỏi đoàn cố vấn “Rồi sao?”, theo nhắc nhở của bình luận gia Jen Psaki, từng là phát ngôn viên Bộ ngoại giao thời Obama – cũng có thời gian bà Psaki là giám đốc giao tiếp tại Bạch Ốc. Bà Psaki nói: TT Obama muốn biết kế hoạch hành động tiếp theo hành động quân sự là gì, giá phải trả và hậu quả là thế nào. Bà hy vọng TT Trump tự đặt vấn đề tưong tự trước khi phát lệnh tấn công căn cứ không quân Syria bằng phi đạn Tomahawk. Vấn đề là: làm gì tiếp theo với lãnh tụ Assad, là người không ngần ngại phạm tội ác chiến tranh với hậu thuẫn là Nga. Theo nhận định của bà Psaki, Hoa Kỳ không đơn độc và là cường quốc hạng nhất, nhưng vấn đề Syria không chỉ đòi hỏi hành động quân sự.Viên chức Hoa Kỳ tiết lộ: 1 trận tấn công bằng hàng chục phi đạn Tomahawk đã đuợc thực hiện tối Thứ Năm để chống lại hành động xử dụng vũ khí hoá học của binh lực Assad tại Idlib gây thương vong hàng trăm người.Đây là lần đầu tiên Bạch Ốc hành động quân sự với các lực lượng trung thành của lãnh tụ bạo quyền Bashir al-Assad.Tôc độ phản ứng của chính quyền Trump, đuợc tính toán với ý định khuếch đại yếu tố bất ngờ và sắc bén, là trái ngược chủ trương tránh dùng biện pháp quân sự của TT Obama.Truyền thông Nga đưa tin 50 phi đạn Tomahawk bắn từ chiến hạm Hoa Kỳ tại Địa Trung Hải nhắm đánh căn cứ không quân Shyrat gần thành phố Homs.Washington nói: trận tấn công hơi độc tại Idlib xuất phát từ căn cứ này – TT Trump tuyên bố: không còn ai tranh luận về việc Damascus dùng vũ khí cấm, vi phạm công ước chống vũ khí hoá học, bất chấp mọi khuyến cáo của HĐ Bảo An.ABC News cho hay: không có tin về thương vong và lực luợng Nga tại Syria đã đuợc báo trước.Tại thủ đô Washington, Ngũ Giác Đài xác nhận: đã thi hành lệnh tấn công của TT Hoa Kỳ lúc 8 giờ 40 phút tối (giờ miền đông).Tại thủ đô Nga, phát ngôn viên Dmitry Peskov tố cáo Hoa Kỳ tấn công 1 quốc gia có chủ quyền độc lập và vi phạm thỏa thuận tránh va chạm tại không phận Syria. Ông Peskov cũng cho biết: TT Putin lấy làm tiếc về sự thiệt hại gây ra với các quan hệ Nga-Mỹ và về những hậu quả tiêu cực không thể tránh trong cuộc chiến chống khủng bố.BBC cho hay: căn cứ Shyrat bị đánh bằng 59 phi dạn Tomahawk.Ngũ Giác Đài loan báo: các biện pháp thận trọng đã đuợc tính toán để tránh gây tổn thất nhân mạng và Nga đã đuợc báo truớc.Từ Florida, TT Trump tuyên bố: phải hành động vì quyền lợi an ninh sinh tử của đất nước – ông mô tả lãnh tụ Assad là người giết dân của mình bằng vũ khí hoá học, và kêu gọi các quốc gia văn minh tiếp tay chấm dứt xung đột vũ trang đổ máu tại Syria.Truyền thông chính thức Syria loan báo 9 thường dân thiệt mạng, gồm 4 trẻ em – BBC không thể kiểm chứng. Quân đội Syria cho hay: căn cứ bị thiệt hại đáng kể.Với chính phủ vương quốc UK, căn cứ xuất phát vũ khí hoá học đánh thường dân bị tấn công là đáp ứng thích hợp. Chính quyền Pháp cũng ủng hộ phản ứng của Hoa Kỳ trong vụ sử dụng hơi độc chống lại thường dân tại Syria.Phóng viên Nga từ Syria đưa tin: 9 phi cơ, kho đạn và kho xăng tại căn cứ không quân Sharyat của Syria bị phi đạn Tomahawk phá hủy, theo kiểm tra sơ khởi – đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 đưa tin: phi đạo không bị ảnh hưởng của trận pháo kích từ chiến hạm Hoa Kỳ neo đậu tại Địa Trung Hải.Tại nơi chứng kiến hơi độc gây thương vong hàng trăm người là thị trấn Khan Sheikhun, cư dân hoan nghênh tin phi đạn Tomahawk tấn công căn cứ Sharyat.1 nạn nhân sống sót tuổi trên 40 xưng tên Abu Ali nói với phóng viên phương tây “Cầu thượng đế phù hộ ông Trump - đây là thông điệp cảnh cáo Assad”.Nơi trúng hơi độc vắng người hôm Thứ Sáu, khi số cư dân sống sót di tản tới nơi khác trong vùng kiểm soát của quân nổi dậy, theo mô tả của nhà báo ngoại quốc. 1 cư dân khác nói: hy vọng diễn biến này làm thay đổi cán cân lực luợng trở thành bất lợi với chế độ Assad.Chế độ Assad từng dùng vũ khí hoá học với dân năm 2013 tại Eastern Ghouta, không xa thủ đô Damascus - cư dân nơi này hoan nghênh hành động của TT Trump và mong đợi biện pháp quân sự chống Damascus tiếp tục.Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp hôm Thứ Sáu, theo yêu cầu của Nga, để thảo luận trận pháo kích căn cứ không quân Syria bằng phi đạn Tomahawk bắn từ chiến hạm Hoa Kỳ neo tại Địa Trung Hải.Phái bộ Hoa Kỳ tại HĐ Bảo An xác nhận tin về phiên họp này.Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc không nói đến vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria, hay cuộc tấn công Syria bằng phi đạn của Hoa Kỳ, trong cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An LHQ hôm Thứ Sáu. Mặc dù TQ thường ủng hộ Nga, là đồng minh thân cận của Syria.