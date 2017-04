TQ Đưa Chiến Đấu Cơ J-11 Ra Biển Đông

WASHINGTON - Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) là 1 phần của Center for Strategic and International Studies (CSIS - trụ sở Washington) cho hay: chiến đấu cơ J-11 của Trung Cộng đuợc phát hiện tại 1 đảo thuộc Biển Đông, là lần đầu tiên từ hơn 3 tháng.Ảnh vệ tinh chụp ngày 29-3 cho thấy 1 chiếc J-11 tại Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.Tin này đuợc phát trong lúc TT Trump tiếp lãnh tụ Tập Cận Bình tại cơ sở an dưỡng của ông ở Florida.Giám đốc AMTI Greg Poling nói: đây không là đầu tiên nhưng là lần đầu tiên năm 2017. Với chỉ 1 chiếc J-11 nhìn thấy đuợc trong ảnh vệ tinh, ông Poling tin rằng còn 1 số J-11 khác trong nhà chứa hangar gần bên.Washington từng lên án Beijing quân sự hoá Biển Đông.Thủ Tướng Lý Khắc Cường khẳng định cơ sở hạ tầng xây dựng tại Biển Đông bảo đảm tự do hàng hải và phục vụ nhu cầu cứu nạn.Viên chức Hoa Kỳ yêu cầu ẩn danh phát biểu: sự xuất hiện của chiến đấu cơ J-11 tại vùng Hoàng Sa không là ngoài dự kiến, vì Biển Đông đã bị quân sự hoá nặng nề, theo báo The Strait Times.