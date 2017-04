Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ Đánh Syria Chưa Đủ, Cần Loại Chế Độ Assad

ANTAKYA - TT Tayyip Erdogan hoan nghênh hành động quân sự của TT Donald Trump, nhưng thấy là chưa đủ – nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm Thứ Sáu “Tôi muốn nói hoan nghênh hành động cụ thể này là tích cực – là đủ chưa, tôi thấy là không đủ khi đã đến lúc đòi hỏi các biện pháp nghiêm khắc có kết quả bảo vệ nhân dân bị áp bức ở Syria”.TT Erdogan cũng nhắc lại lời hô hào thiết lập vùng an toàn tại miền bắc Syria kèm theo vùng cấm bay – ông nói “Tôi muốn tuyên bố rõ ràng trong lúc trẻ em bị tàn sát, khi không ai có quyền cảm thấy an toàn hay thanh bình”.Trước lệnh tấn công căn cứ Syria bằng phi đạn của TT Trump, TT Erdogan cũng đã kêu gọi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hậu thuẫn các phát biểu về Assad bằng hành động cụ thể – ông nhấn mạnh “Đừng hạn chế bởi những lời bình phẩm”.Ngoài ra, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: nhu cầu thiết lập vùng an toàn ngày càng trở nên cần thiết hơn – ngoại trưởng Cavusoglu nói “Chế độ Assad phải bị loại trừ tức khắc vai trò lãnh đạo Syria – chúng ta cần thiêt lập 1 chính quyền chuyển tiếp”.Các sứ quán Nga và Syria chứng kiến biểu tình phiá trước – hàng trăm người tuần hành với 100 quan tài sơn đen đạt ảnh trẻ em bị tàn sát tại Idlib hôm Thứ Ba. Tên kẻ sát nhân trên các quan tài là Assad và Putin.