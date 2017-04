Du Khách Quốc Tế Tới VN Giảm

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2017 ước đạt 1 triệu lượt, giảm 16,1% so với tháng trước nhưng tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Thống kê VITIC ghi rằng tính chung ba tháng đầu năm nay, ước tính có hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016.