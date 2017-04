GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California: Đại Lễ Phật Đản 22--23/4/2017 tại Mile Square Park

Trong cuộc họp báo về Phật Đản.

Santa Ana (Bình Sa)- - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561-2017 tổ chức buổi họp báo để nhờ các cơ quan truyền thông phổ biến thư mời cũng như chương trình Đại Lễ Phật Đản 2017 sẽ được tổ chức vào 2 ngày Thứ Bảy 22 và Chủ Nhật 23 tháng 4 năm 2017 tại Mile Square Park Fountain Valley (góc đường Euclid và Edinger) đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương, Phật tử.Buổi họp báo diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Thứ Hai ngày 3 tháng 4 năm 2017 tại Chùa Bát Nhã số 4717 Santa Ana CA 92703.Chứng minh buổi họp báo có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK); HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT. Thích Nguyên Siêu Tổng Thư Ký HĐĐH/ GHPGVNTNHK; HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang; Đại Đức Thích Thường Tịnh, Trụ Trì Chùa Phật Tổ Long Beach thay mặt HT. Thích Thiện Long, Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2017 vì bận công tác Phật sự phải đi xa, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm, Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu, Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm, Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trưởng Ban Điều Hành Đại Lễ Phật Đản 2017, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Trưởng Ban Truyền Thông Đại Lễ Phật Đản, Huynh Trưởng Tâm Tường Lê Đình Các, Đốc Sự Nguyễn Phú Hùng, Giám Đốc Đài Phát Thanh Hương Sen, Giáo Sư Nhạc Sĩ Nam Hưng, Trưởng Ban Nhạc Hải Triều Âm; Ca Sĩ, MC. Đổ Thanh và Triệu Mỹ Ngân Trưởng Ban Văn Nghệ Đại Lễ Phật Đản 2017, rất đông các cơ quan Truyền Hình, Truyền Thông và 3 nhật báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Tuần báo Trẻ Nam Cali….. .Mở đầu buổi họp báo, Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh và sau đó ông cho biết lý do buổi họp báo.Sau đó ông mời HT. Thích Nguyên Trí lên nói qua về ý nghĩa ngày Đản Sinh của Đức Phật, HT. cho biết: “Chúng ta làm bổn phận của người con Phật, vì vậy nên không thể nào bỏ qua được ngày lễ quan trọng nầy, hằng năm GHPGVNTNHK tổ chức ngày Đản Sanh tại Mỹ và hầu hết các quốc gia trên tế giới cũng đều tổ chức. Chúng ta là những người Việt tỵ nạn cộng sản, nhất là tại Thủ Đô Tỵ Nạn nầy ngày lễ Phật Đản còn là ngày hội lớn để bà con đồng hương có dịp gặp nhau nơi xứ người .. .Hòa Thượng cho biết tiếp: “Tại Đại Hội Phật Giáo Thế Giới lần đầu tiên ở Colombo, Tích Lan, từ ngày 25 Tháng Năm đến 8 Tháng Sáu, 1950, các phái đoàn đến từ 26 quốc gia là thành viên đã thống nhất ngày Phật Đản quốc tế là ngày rằm Tháng Tư.Ngày 15 Tháng Mười Hai, 1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại phiên họp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại Lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Những hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra hằng năm tại trụ sở và các trung tâm của Liên Hiệp Quốc trên thế giới từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của Tháng Năm Dương Lịch.”Tiếp theo HT. Thích Nguyên Siêu cho biết về chủ đề của ngày Phật Đản là: “Đạo Phật & Hòa Bình” cầu nguyện cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam. HT. kêu gọi đồng hương Phật tử nên khuyến khích con em mình đến tham dự.Sau đó Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê phổ biến chương trình Đại Lễ Phật Đản, ông cho biết:Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017 từ 4:30 chiều có lễ thỉnh linh từ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài Thuyền Nhân về địa điểm tổ chức để cầu nguyện.Lúc 5:30 chiều lễ cắt băng khai mạc lễ đài, 5:40 chiều chương trình văn nghệ đón mừng Phật Đản.6:00 chương trình cầu nguyện của qúy Tăng Ni trẻ.Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017:Lúc 8:00 sáng trang nghiêm đạo tràng, đồng hương Phật tử vân tập về lễ đài.Lúc 9:00 sáng Văn nghệ đón mừng Phật Đản và thuyết pháp.10:00 sáng Đoàn xe diễn hành trên các Đại lộ Westminster, Magnolia, Bolsa, Ward, (trong đó có xe jeep và đoàn xe mô tô của LS. Đỗ Phủ.)10:30 sáng Chư Tôn Đức Tăng, Ni vân tập Kỳ Viên Tịnh Xá.11:00 Cúng dường trai tăng, Thuyết pháp.12:00 trưa Tác Bạch của Ban tổ chức, cung thỉnh Chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài cử hành nghi thức Khánh Đản.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đón mừng Phật Đản. Có phần thuyết trình về Hiện Tình Đất Nước.Lúc 2:00 chiều nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán. (trong chương trình có phần giới thiệu quan khách, Diễn văn khai mạc của Trưởng ban tổ chức, Lời chào mừng của chính quyền địa phương, Chúc mừng của Đại diện Giáo Hội, Thông Bạch Phật Đản.. .”Sau nghi thức là phần văn nghệ kéo dài đến 9:00 tối.Chương trình văn nghệ do Ca Sĩ MC. Đỗ Thanh phụ trách phối hợp cùng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Ban Hợp Ca Hải Triều Âm, Gia Đình Phật Tử Nam California, Võ Đường Đặng Huy Đức, Vũ Đoàn Việt Cầm, Vũ Đoàn Thanh Tâm, Đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn.Ngoài ra còn nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi đến giúp vui, phần tân nhạc có Thiên Trang, Mai Vy, hoa hậu Thảo Lâm, Phương Hạnh, Triệu Mỹ Ngân, Yến Linh, Thảo Vy, Đỗ Thanh, Gia Huy, Đỗ Tân Khoa, Hoài Nam, Đức Tiến, Ngọc Châu, Tân Hy Khánh, Tuấn Quỳnh, Huỳnh Gia Tuấn, Duy Thành, Bon Nguyễn, Đăng Vũ, Hoàng Sỹ Phú…; về cổ nhạc có Phượng Liên, Xuân Mỹ, Thúy Hằng, Phượng Hồng, Bình Trang, Hải Âu, Diễm Ngân, Thanh Tâm, Vũ Luân, Nguyễn Đức, Minh Hùng, Vĩnh Khang, Ngân Linh…Quý độc giả cần biết thêm chi tiết xin liên lạc Hòa Thượng Thích Thiện Long (562) 338-2990, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (714) 571-0473. Đạo hữu Huỳnh Tấn Lê (714) 875-3739.