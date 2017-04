Hình Gia Đình: Tu Viện Mission Santa Barbara

Nam California có một di tích lịch sử nổi bật: Tu viện Thiên chúa giáo có tên là Mission Santa Barbara, có khi viết là Santa Barbara Mission, nguyên khởi là từ một dòng tu Tây Ban Nha thiết lập năm 1786. Tu viện này nằm trong một loạt tu viện thiết lập bởi Tây Ban Nha nhằm cải đaạ thổ dân da đỏ tại California.Mission Santa Barbara nằm trong quận Santa Barbara, nơi có trường đại học nổi tiếng University of California at Santa Barbara.Trong hình là một nhóm đi tour do anh Trần Nguyên Thắng (Giám đốc văn phòng du lịch http://www.atnttravel.com/) thực hiện trong tháng 3/2017.Cơ duyên đi tour này cũng hy hữu vì là một cuộc hội ngộ cho một nhóm bạn học từ lớp 6 Trần Lục, lên Chu Văn An, thi Tú Tài rồi mới xa nhau. Nghĩa là, xa nhau gần nửa thế kỷ khi rời trung học.Nhóm bạn cũ hội ngộ này có: anh Trân Nguyên Thắng, anh Nhy Trần (vừa cùng vợ rời miền Đông tuyết giá đê về Quận Cam cư ngụ), Huynh trưởng Hướng Đạo Phùng Mạnh Tâm, và nhà văn Phan Tấn Hải... và 4 phu nhân của 4 chàng.Chuyến đi tour đã ghé qua cầu tàu Channel Islands, thăm cầu tàu Santa Barbara, xuống ghe chạy một vòng, ghé ăn trưa do ATTN Travel chi trả ở một nhà hàng tại Santa Barbara, thăm tu viện Mission Santa Barbara, rồi tới Solvang, thành phố Đan Mạch ở Bắc Cali.Tour đi tuyến này dự kiến sẽ do www.atnttravel.com thực hiện sớm cho đông hương, chỉ tốn 98 đôla/người, vừa rẻ, vừa ngừng nhiều nơi cảnh đẹp.Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại... Xin gửi điện thư (email) về Gia Đình: giadinh@vietbao.com