Nhà Bình Luận Nguyên Anh Xuất Bản Con Đường Tranh Đấu

Hai quyển 1 và 2 tuyển tập “Con Đường Tranh Đấu.”

WESTMINSTER (VB) -- Nhà hoạt động nhân quyền Nguyên Anh, nổi tiếng về các bài lý luận chính trị, vừa ấn hành tuyển tập “Con Đường Tranh Đấu” quyển 1, và quyển 2.“Con Đường Tranh Đấu” quyển 1 dày 396 trang, và “Con Đường Tranh Đấu” quyển 2 dày 400 trang, gồm nhiều bài viết chính trị, nêu lên lý tưởng đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do.Tiểu sử tác giả Nguyên Anh được giới thiệu là một nhà nhiếp ảnh, quay phim, đạo diễn truyền hình chuyên nghiệp ạti Việt Nam, bắt đầu viết báo lề trài từ năm 2003, đăng trên các mạng truyền thông toàn cầu nhằm khơi mở các quyền tự do cơ bản của con người mà nhà cầm quyền cộng sản đã đánh cắp và bưng bít.Tác giả cho biết, trong các đợt đàn áp những người bất đồng chính kiến, tác giả Nguyên Anh đã tới Mỹ vào năm 2014 và xin được quy chế tỵ ạnn chính trị, hiện đangc ư ngụ ở Nam California.Tác giả Nguyên Anh hiện điều hành trang mạng Quyền Được Biết để đấu tranh cho một Việt Nam phi cộng sản.Độc giả muốn tìm mua tuyển tập “Con Đường Tranh Đấu” quyển 1 và quyển 2 có thể liên lạc với tác giả Nguyên Anh: stevennguyenanh@aol.com.Để giới thiệu, Việt Báo trân trọng trích bài “Món Quà Cho Tập Hoàng Đế” ở trang 218-220 trong “Con Đường Tranh Đấu” quyển 1.oOoMón Quà Cho Tập Hoàng ĐếNguyên AnhTrong những quốc gia độc tài, những người lãnh đạo luôn là vua chúa toàn quyền sinh sát với thần dân trong nước mà có thể thấy thiên triều Trung Hoa và bản sao nhỏ Việt Nam! Họ có thể muốn làm gì thì làm mà không cần xem luật pháp trong nước hoặc công pháp quốc tế ra gì: "Cho vào tù chỉ cần 2 cái bao cao su đã qua sử dụng hoặc ghép tội trốn thuế, chống người thừa hành công vụ, nói xấu lãnh đạo, tuyên truyền chống nhà nước... v.v..."Quyền làm người của người dân tại các nơi đó không được đảm bảo, ánh sáng công lý không thể soi rọi tới những mảnh đời bất hạnh vì bị chiếm đất, vu oan của những tên cường hào ác bá từ TW cho đến địa phương!Nhưng những chế độ độc tài luôn sợ những cuộc biểu tình của dân chúng nói lên cái xấu xa mà họ cố gắng che đậy bằng những mỹ từ hoa mỹ và những cuộc biểu tình của người dân bị đàn áp thẳng tay. Biến cố Thiên An Môn tại TQ là một điển hình, nhà cầm quyền độc tài CS đã cho xe tăng cán thẳng lên người dân của mình! Theo vết xe đổ, nhà cầm quyền VN cũng tiến hành đàn áp các cuộc biểu tình của người dân dù chỉ là những tiếng nói chính đáng nói lên lòng yêu nước của mình!Nhưng tại các quốc gia văn minh ngoài quyền tự do dân chủ được hưởng, người dân còn được quyền biểu tình phát biểu chính kiến trong trật tự. Người Việt tại Mỹ mới đây đã làm cho Tập Cận Bình bẽ mặt với cuộc biểu tình chống xâm lược biển Đông, làm cho Tập tân vương cảm thấy ê mặt trước khi gặp người đồng nhiệm Tổng Thống Hoa Kỳ B. Obama.Với luận điệu mị dân đảng ta là đạo đức là văn minh, chân lý là, là và là… đảng luôn sợ hình ảnh của mình bị hạ xuống trước mặt người dân và dư luận quốc tế, những luận bàn chính trị đã trở thành điều quốc cấm với người dân trong nước. Nhà cầm quyền luôn hãnh diện khoe với những phái đoàn viếng thăm sự bình an và thịnh vượng nhưng rất tiếc khi họ đến những quốc gia dân chủ và văn minh thì phải nuốt nhục lòn cửa sau để vào nơi cần đến và cũng lẵng lặng ra về không kèn không trống!Tiếp theo đó các quan chức của Hà Nội cũng được đón tiếp nồng hậu khi bà Tôn Nữ Thị Ninh đóng vai trò nhịp cầu dân vận.Ngoài ra còn có các đoàn văn công ca nhạc bị biểu tình phản đối như Đàm vĩnh Hưng, Hồng Vân, Tấn beo tại các cộng đồng nhiều nước. Tuy nhiên những thông tin đó đều được ém nhẹm với người dân trong nước dưới sự chỉ đạo của cái ban tư tưởng văn hóa TW và những thợ viết lại tiếp tục ra rả ca tụng ánh sáng đảng ta. Đó cũng là một trong những nguyên nhân lý giải tại sao nhà cầm quyền VN không tán thành luật biểu tình!