Gian Visa 50 Triệu Đô: 100 Người TQ Vào Mỹ Trong Đó Ít Nhất 3 Tội Đồ Đang Bị TQ Truy Nã

LOS ANGELES (VB) -- Luật sư Victoria Chan và cha của cô là ông Tat Chan bị cáo buộc là đã giúp xin visa nhập cảnh Hoa kỳ cho các công dân Trung Quốc, kể cả những người trên danh sách “100 Nghi can Truy Nã Gấp” của TQ đang lẩn trốn bằng cách lừa gạt qua một chương trình Hoa Kỳ, trong đó cấp visa cho ngoại kiều giàu nào đầu tư vào các dự án Hoa Kỳ, theo một hồ sơ tòa liên bang mới phổ biến hôm Thứ Tư 5/4/2017.Đây là cáo buôc5 gian lận mới nhất đối với visa loại EB-5, trong đó cấp1 thẻ xanh cho ngoaị kiều nào đầu tư 500,000 USD vào các cơ sở kinh doanh tạo ra 10 việc làm mỗi nhà đầu tư.Luật sư Victoria Chan và cha của cô là ông Tat Chan đã kiếm hơn 50 triệu đôla từ hơn 100 công dân TQ muốn xin visa này vào Mỹ, theo hồ sơ tòa liên bang khu vực miền trung California hôm Thứ Tư.Nhưng thay vì đầu tư vào các cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ, hai người này bỏ túi nhiều triệu đôla và trả tiền lại cho một số nhà đầu tư.Cảnh sát liên bang FBI và Sở Điều Tra Nội An thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ đã bố ráp 2 căn nhà và một trụ sở văn phòng bên ngoài Los Angeles hôm Thứ Tư, nhưng chưa bắt ai.Thám tử FBI Gary Chen nói rằng nhiều dự án xây dựng có trong hồ sơ đầu tư nhưng thực sự chẳng xây dựng gì hết, trong khi nhiều ngoaạ kiều xin được thẻ xanh qua chương trình visa EB-5 mà họ không thực sự đầu tư vào kinh doanh Mỹ và cũng không tạo ra được việc làm nào ở Mỹ cả.Chen nói rằng có ít nhất 3 nhà đầu tư TQ xin được thẻ xanh vào Mỹ qua chương trình này nhưng lại đang là tội đồ đang bị chính phủ TQ truy nã.Cuộc điều tra thực hiện ít nhất là 4 năm.