Amazon Tăng Tốc Phát Triển: Thuê Thêm 30,000 Nhân Viên

SEATTLE -- Công ty Amazon.com Inc. dự định thuê thêm 30,000 nhân viên bán thời gian tại Hoa Kỳ để giữ kịp đà phát triểnc ủa công ty.Trong các việc làm mới này, 25,000 nhânv iên sẽ làm ở vị trí nhà kho, phần còn lại 5,000 người sẽ làm tại nhà riêng cho các chức vụ trả lời điện thoaạ khac1h hàng, trả lời email, và chat qua mạng.Amazon đã liên tục thuê thêm người, xây thêm nhiều nhà kho để gần khách hàng hơn. Như thế sẽ giúp công ty giảm chi phí bưu điện và chuyển phát hàng nhanh hơn.Steve Beaman, Chủ tịch tổ chức Society to Advance Financial Education, nói rằng tình hình nhiều công ty bán lẻ đóng cửa và sa thải nhân viên -- như Sears, Macys và Kmart -- chứng minh rằng ngành bán lẻ đang trải qua một biến chuyển lớn để sang mua bán hàng qua mạng Internet.Như thế, cũng là biến chuyên văn hóa lớn cho dân Mỹ vì các thương xá sẽ vắng dần khách hàng.Một viễn ảnh tương lai cũng cho thấy, rằng nếu các thương xá đóng cửa, các siên thị của sẽ vắng dần, khi người đi chợ có thể mua qua mạng rau, cá, sữa, trái cây...Chuyên gia tài chánh Charles Sizemore nói rằng Amazon cũng dự định bán qua mạng các món hàng chợ và sẽ giao tận nhà khách hàng ngay trong ngaỳ vì hàng chợ có thể bị hư thối nếu để qua hôm sau.