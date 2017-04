Mỹ Có Thể Đánh Syria Vì Bom Hóa hỌC Giết Dân; Nghị Sĩ McCain và Graham: Đòi Bắn Hạ Phi Cơ Của Chế Độ Assad

MOSCOW - Chính quyền Nga thách thức TT Trump đề ra chiến luợc về Syria sau lời tuyên bố “Thái độ của tôi về Syria và Assad thay đổi rất nhiều sau vụ sử dụng hơi độc tại Idlib.”Mới đây, TT Trump xác nhận: loại bỏ Assad không là ưu tiên. Hôm Thứ Tư, ông khẳng định: vụ hơi độc tại Idlib là hành động vuợt qua nhiều “ranh giới đỏ” – nhưng ông không tiết lộ kế sách Syria thay đổi thế nào. Ông Trump cũng không trực tiếp đả kích Moscow.Trong khi đó, tại Bộ ngoai Nga phát ngôn viên Maria Zakharova tuyên bố: định hướng của Nga là rõ, Assad là lãnh đạo hợp lệ của 1 quốc gia độc lập. Mặt khác, tham vụ báo chí Dmitry Peskov của Điện Kremlinh cảnh báo: không vội kết luận về vụ hơi độc tại Idlib.Ngoài Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng quy trách Damascus trong vụ sử dụng vũ khí hoá học gây thiệt mạng 86 người tại Idlib, gồm nhiều trẻ em và phụ nữ.Tin quân sự và tin tình báo Hoa Kỳ cho hay: phi cơ Syria không tập tại nơi và thời điểm mà vũ khí hoá học đuợc sử dụng.Ngoại trưởng Walid al-Moallem kịch liệt phủ nhận và khẳng định nhà cầm quyền Syria không hề và sẽ không bao giờ dùng vũ khí hoá học – ông cho hay: phi cơ không tập lúc 11 giờ rưỡi trưa, là 5 giờ sau tin về sử dụng hơi độc.Kết quả khám nghiệm của pháp y Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện với xác 3 nạn nhân chỉ ra hoá chất độc, có thể là hơi độc sarin. TT Erdogan gọi Assad là “kẻ sát nhân”. Số người bị thương nằm trong bệnh viện cho CNN biết: phi cơ thả bom chứa độc chất – không đơn vị quân nổi dậy nào có phương tiện không tập.Tin mới nhận từ CNN trưa Thứ Năm cho hay TT Trump đã nói với 1 số dân biểu: đang xem xét khả năng dùng biện pháp quân sự với nhà cầm quyền Syria – ông nhận thấy tình thế là nghiêm trọng, theo các nguồn tin thân cận, và muốn biết ý định của bộ trưởng quốc phòng James Mattis.Cùng ngày Thứ Năm, nghị sĩ John McCain và nghị sĩ Lindsey Graham ra tuyên cáo chung kêu gọi phản ứng quân sự và khuyến cáo liên minh không tập ISIS bắn hạ phi cơ của chế độ Assad.Ngoài ra, HĐ Bảo An họp khẩn cấp hôm Thứ Tư về vụ sử dụng vũ khí hoá học tại miền bắc Syria gây thiệt mạng hơn 80 người, gây thuơng tích hàng trăm người – nhân dịp này, các cường quốc nghiêm khắc lên án Nga hậu thuẫn chế độ Assad đã dùng vũ khí cấm với thường dân.Hoa Kỳ, Anh và Pháp đề nghị 1 nghị quyết về Syria - Nga phản đối và HĐ không thể biểu quyết.Tại hội trường, ĐS Nikki Haley trưng hình ảnh trẻ em là nạn nhân của vũ khí hoá học tại Idlib để lên án lãnh tụ Assad là người vô luơng tâm và báo động Hoa Kỳ có thể hành động đơn phương để trừng phạt nhà cầm quyền Damascus – đại diện Hoa Kỳ tại HĐ Bảo An nói rõ: khi LHQ thất bại liên tục về hành động đa phương, đã đến lúc để các nuớc hành động đơn phương.Hôm Thứ Ba, TT Trump khẳng định: Damascus đã vượt “ranh giới đỏ”, nhiêu ranh giới đỏ. Trong buổi họp báo chung với quốc vương Jordan, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rõ “Thái độ của tôi đối với Syria và Assad đã thay đổi rất nhiều”.Tuần qua, phe CH ám chỉ: phải loại trừ Assad trong tương lai chính trị của Syria - trước đó, ngoại trưởng Tillerson tuyên bố “tương lai Assad do quốc dân định đoạt”. Nhưng, qua Thứ Tư, ngoại trưỏng Tillerson phát biểu: không có gì để nghi ngờ trách nhiệm của Assad. Mặt khác, PTT Mike Pence phát biểu qua làn sóng truyền hình: mọi phưong án sẽ đuợc xem xét khi trừng phạt Syria.Bên lề phiên họp khẩn cấp của HĐ Bảo An, ĐS Pháp Francois Delattre nói “Chúng tôi đã thảo luận về tội ác chiến tranh – chúng tôi yêu cầu Moscow dùng ảnh hưởng với chế độ. Chúng tôi cũng cần Hoa Kỳ tham gia tìm kiếm 1 giải pháp”.Tin cập nhật từ Nhóm theo dõi nhân quyển Syria (SOHR) cho hay số tử vong vì hơi độc tại Idlib là 86, gồm 30 trẻ em và 20 phụ nữ – trong khi đó, Phó ĐS Safronkov của Nga cả quyết video ghi lại hình ảnh nạn nhân vũ khí hoá học tại Idlib là ngụy tạo, Moscow và Damascus không có trách nhiệm – ông nói: không cần 1 nghị quyết về Syria và yêu cầu 1 cuộc điều tra “phi chính trị”.Liên quan tới tình hình chiến sự tại Syria, một bản tin khác cho biết ISIS đã hành quyết 33 người. Bản tin viết như sau.BEIRUT - Nhóm theo dõi nhân quyền Syria đưa tin: ISIS giết 33 người theo kiểu hành quyết tại miền đông Syria hôm Thứ Tư – vụ tàn sát sáng Thứ Tư diễn ra tại sa mạc al-Mayadin gần thành phố chiến luợc Deir Ezzor. Đây là vụ hành quyết lớn nhất của ISIS tính từ đầu năm 2017. Các nạn nhân tuổi từ 18 đến 25 không rõ có là thành viên của quân chính phủ, dân quân hay quân nổi dậy.Cùng ngày Thứ Tư, ISIS thảm sát 22 người tại Iraq – 5, 6 đội viên quyết tử của ISIS xả súng không phân biệt mục tiêu tại trung tâm thành phố Tikrit. ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau đó.