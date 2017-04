Xin Miễn Vi Phạm Gian Dối Và Những Người Sẽ Bị Trục Xuất

Lê Minh Hải

Nếu một người đến Hoa Kỳ và Sở di trú USCIS nói rằng người này đã phạm tội gian dối để hưởng những quyền lợi di trú thì đương sự sẽ không thể có thẻ xanh tạm hoặc không thể điều chỉnh diện cư trú để xin thẻ xanh. Và người này sẽ bị đặt trong tiến trình bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sở di trú cho phép những người đang đối diện với lệnh trục xuất có thể nộp đơn xin miễn áp dụng vị phạm trước một chánh án di trú. Điều này có thể xảy ra nếu họ đã từng có thẻ xanh hặc chiếu khán (visa) di dân ở bất cứ thời điểm nào, và hiện đang ở Hoa Kỳ, và nếu họ là người phối ngẫu, cha mẹ hoặc con của một công dân Hoa Kỳ."Gian dối" có nghĩa là không khai báo một sự thật quan trọng, hoặc không nói tất cả sự thật khi nộp đơn xin chiếu khán hoặc những quyền lợi khác về di trú. Thí dụ, một người ở Việt Nam nộp đơn xin chiếu khán du lịch B-2 hoặc chiếu khán công việc B-1 nói rằng họ đang kết hôn nhưng thực ra đã ly dị hoặc đang độc thân. Người này chỉ nghĩ rằng - hoặc những người làm dịch vụ đề nghị - họ sẽ có nhiều cơ hội để có chiếu khán nếu Lãnh sự Hoa Kỳ tin rằng họ đã kết hôn. Hoặc đương đơn xin chiếu khán ở Việt Nam nói dối rằng họ không có thân nhân ở Hoa Kỳ, hoặc nói dối họ không phải là đảng viên đảng cộng sản....Sự gian dối kể trên thường bị Sở di trú khám phá khi một người muốn nộp đơn xin thẻ xanh, thường là người vợ hoặc chồng của một công dân Hoa Kỳ, và hai người này kết hôn sau khi đương đơn đến Hoa Kỳ. Hoặc vấn đề rắc rối xảy ra khi người này nộp đơn xin thẻ xanh thường trú chính thức sau khi đã ở Hoa Kỳ hai năm. Và đôi khi sự việc gian dối bị khám phá vì đã nộp đơn sớm xin nhập tịch Hoa Kỳ sau khi ở Hoa Kỳ ba năm.Sở di trú kiểm tra hồ sơ của họ, bao gồm đơn xin chiếu khán du lịch và đơn xin chiếu khán di dân mà họ đã nộp ở Việt Nam. Bị đặt trong tình trạng bị trục xuất khi Sở di trú thấy rằng người này đã không thành thật khi khai báo ở Việt Nam, và không nên được chiếu khán từ Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Hoặc Sở di trú quyết định là đương đơn xin thẻ xanh khi kết hôn với một công dân Hoa Kỳ chỉ vì muốn có thẻ xanh mà thôi nên hôn nhân của họ chỉ là giả mạo.Sở di trú sẽ từ chối đơn xin thẻ xanh thường trú của họ và đặt họ trong tiến trình bị trục xuất. Đây là lúc họ cần phải liên lạc ngay với một luật sư kinh nghiệm về di trú để xem họ có hợp lệ để xin miễn sự vi phạm hay không.Nếu một người bị đặt trong tiến trình bị trục xuất, luật sư sẽ nộp đơn xin miễn sự vi phạm, chuẩn bị cho người này ra tòa di trú, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để chứng minh rằng thân chủ của họ hợp lệ để xin miễn sự vi phạm, và đệ trình hồ sơ xin một phiên xử về di trú. Nếu người này không làm gì cả về tiến trình bị trục xuất, họ sẽ bị trục xuất.Nếu một người đã thú nhận việc gian dối của họ với Sở di trú, liệu Sở di trú có đặt họ trong tiến trình bị trục xuất không? Vẫn còn thời gian để luật sư nộp đơn xin miễn sự vi phạm trước một chánh án di trú.Những Người Đang Đối Diện Với Lệnh Trục XuấtVào ngày 22 tháng Giêng năm 2008, chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký một hiệp ước hồi hương cho phép Hoa Kỳ trục xuất người Việt Nam về lại Việt Nam nếu họ đến Hoa Kỳ sau ngày 12 tháng Bảy năm 1995, và nếu họ đã nhận được lệnh trục xuất sau cùng từ Sở di trú.Thêm vào đó, nhiều người Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ và nhập cảnh Hoa Kỳ trước năm 1995 và đã từng có lệnh trục xuất sau cùng. Mặc dù những người này không bị trả về Việt Nam cho đến nay, nhưng có thể gặp nguy hiểm bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vì ban hành pháp của ông Trump có thể đưa ra những chính sách mới về trục xuất. Người ta có thể có thể làm được gì để tên của họ được rút ra khỏi danh sách chờ đợi bị trục xuất không?Nếu qúy vị nằm trong trường hợp này, qúy vị nên tìm hiểu xem mình có đủ hợp lệ để xin cứu xét sau khi vi phạm và có thể xin lại thẻ xanh không. Qúy vị nên tìm hiểu ngay trước khi ông Trump mạnh tay hơn trong việc thi hành những ưu tiên mà ông muốn. Nếu chần chờ không quyết định thì ngay cả những luật sư giỏi nhất cũng không thể giúp qúy vị nếu họ không có đủ thời gian.Luật sư có thể nghĩ đến cách tốt nhất để giúp qúy vị và nếu thành công, qúy vị có thể xin lại thẻ xanh. Nếu qúy vị chọn cách im lặng, Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) có thể bắt giữ qúy vị và trục xuất qúy vị dựa trên lệnh trục xuất đang có.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Đương đơn có phải hiện diện trong tòa di trú để xin miễn bị trục xuất?- Đáp: Đúng. Việc xin miễn bị trục xuất chỉ có thể do một vị chánh án di trú quyết định trong tòa.- Hỏi: Nếu tôi không còn kết hôn với người đã giúp tôi có thẻ xanh, và tôi đang ở trong tiến trình bị trục xuất, liệu tôi vẫn có thể hợp lệ xin miễn sự vi phạm hoặc có cách nào để tôi xin được thẻ xanh 10 năm không?- Đáp: Điều này còn tùy vào những tình huống trong hồ sơ của qúy vị. Trong một số trường hợp, qúy vị có thể xin được thẻ xanh thường trú chính thức. Qúy vị rất cần tham vấn với một luật sư di trú.- Hỏi: Nếu tôi bị Cơ Quan Thì Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) bắt giữ vì bất cứ lý do gì, mặc dù tôi nghĩ không làm gì sai trái cả, thì tôi nên làm gì?- Đáp: Qúy vị hoặc gia đình của qúy vị nên gọi ngay cho luật sư di trú để họ có thể giúp qúy vị được thả ra và sau đó tìm cách giúp qúy vị thóat khỏi những rắc rối này. Lê Minh Hải